Ютре отверанє Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох

ОСИЄК (ГОРВАТСКА) – З приходом делеґацийох и госцох, нєшка у Осиєку, у Горватскей, почина Штернасти Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох (ШК РРЛ), як и Осми Шветови форум русинскей младежи (ШФРМ).

Шветочне отверанє и перше пленарне зашеданє ШК будзе на ютре, 30. юния, на 10 годзин, а ШФРМ на 15 годзин. Схадзки ШК, Форуму младежи и Конґресних комисийох за културу, просвиту, историю, информованє, економски розвой и за статут буду у просторийох Польопривредного факултету.

Шветови конґрес РРЛ будзе закончени на соботу, 1. юлия, з другим пленарним зашеданьом, а на Конґресу будзе вибрана нова Шветова рада РРЛ, як и предсидателє спомнутих комисийох.

Главни домашнї сходох ШК РРЛ и ШФРМ Дружтво Руснцох „Руснак” у Републики Горватскей, як и покровителє и соорґанизаторе од локалного по державни уровень, за госцох зоз жемох-членїцох Конґресу и Форуму – з Польскей, Словацкей, Ческей, України, Румуниї, Мадярскей, Сербиї, Сиверней Америки и Канади и з Горватскей, пририхтали и богату културно-уметнїцку програму.

Нєшка на вечар буду орґанизовани етно-вистави, медзи нїма и бабкох у руским народним облєчиве и наших свадзебних ручнїкох, як и малюнкох русинского маляра з Мадярскей Антуна Ковача и малюнкох з Подобовей колониї КУД Руснацох Осиєк.

На ютре будзе Литературно-музични вечар, на хторим участвую творителє з жемох-учашнїцох ШК, як и домашнї – шпивацки дуети и ґрупи КУД Руснацох Осиєк и Дружтва „Руснак”.

На соботу, у сали ДК „Бранко Михалєвич” будзе Културна програма „Кед голубица лєцела”, на хторей, попри госцуюцих, участвую и дружтва Руснацох з Говатскей – Дружтво „Руснак” з Петровцох, КУД Руснацох Осиєк, КУД „Осиф Костелник” з Вуковару и КУД „Яким Ґовля” з Миклошевцох.