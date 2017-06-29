На ютре почина Фестивал рускей култури „Червена ружа”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре на ютре, 30. юния, почина тогорочни 56. Фестивал рускей култури „Червена ружа” и тирва два днї, а програми буду на отвореней сцени у дворе Школи „Петро Кузмяк”.

„Ружа” ютре пополадню почнє з отвераньом вистави подобових роботох (на 16,30 г.) з Ґалериї наївней уметносци з Ковачици, а вистава будзе у голу Спортскей гали.

На ютре пополадню, на 17 годзин будзе програма дзецох „Червене пупче”, а на 20,30 годзин змаганє за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас и ревиялни наступ музично-танєчних ґрупох ансамблох з наших местох на манифестациї „Одгуки ровбнїни”.

На соботу, 1. юлия будзе Шветочни концерт (на 20 годзин), на хторим участвую шпивацки и танєчни ґрупи Дому култури Руски Керестур, Хор „Гармония” з Нового Саду и як госци КУД „Сербия” з Кули и Поддуклянски уметнїцки народни ансамбл ПУНА-ПУЛС (Poddukelsky umelecky ludovy subor) з Прешова, зоз Словацкей.

После Шветочного концерту, у дворе Школи, у просторе за розвагу, госцох на соботу будзе забавяц познати Тамбурови оркестер „Равница” зоз Суботици, а розвагу з музику Здруженє младих „Пакт Рутенорум” там орґанизує и на пияток по програми, як и на недзелю.

Як провадзаци програми, на соботу, 1. юлия буду отримани Керестурски саям у Майсторским доме и Медзинародни турнир у одбойки у Спортскей гали, у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”. Саям и Турнир почню на 10 годзин.

На нєдзелю, 2. юлия, ПУНА госцує у Новим Садзе, дзе на 19 годзин у Театру младих отрима цаловечарши концерт.