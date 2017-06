Лєтня шпиванка за лєтнї горучави… и одпочивки

Познаюци Михаила, и його схопносц на словох, знала сом же учуєм даяку цалосну приповедку, и наисце, ниа як крашнє поскладани слова, хтори вєдно бешедую о якомушик одпочивку, лєбо голєм мрияню о тим. Так же, потрафена права хвилька за видаванє того синґлу.

Мелодия шпивлїва, и лєгко ю запаметац. Ґитарски часци приємни за ухо, видно же автор ужива преплєтаюци пальци по дротох, и то чувствовац. Так кед патриме, права писня за шедзенє под палму (або яблоню, хто цо ма) и випиванє даякого жимного напою. Тото цо шпиванки хиби то тота додатна енерґия хтору мож пренєсц зоз шпиваньом, а хтору сом ту чекала през цале тирванє и – нє дочекала.

Видно же Михаил ещи вше пробує найсц себе, та ту и тот якиш писок у гласу и якаш ноншалантносц, алє, за енерґию хтора ше преноши на слухача – фром Коцур зеро поинтс. Кед му задумам фацу док шпива – сморена є. Наздавам ше же у даєдним шлїдуюцим виводзеню Михаил будзе шпивац гласнєйше и шмелше, нє так як кед би ше бал. Най почувствуєме тоту емоцию и тоти упечатки хтори ноши зоз Будапешту, Букурешту, Лондону и Малти, та и зоз других авантурох хтори ошпива у будучносци. Тота писня досц добри початок, а просто ме корци кадзи ше Рамачова музична драга будзе рушац далєй. Потайнє жадам и ремикс зоз два раз швидшим ритмом, бавело би!

Михаилов синґл послухайце на https://www.youtube.com/watch?v=hMMUFuyEMs0&feature=share