Ґитара одбавела вельку улогу

Єден з перших рокенрол музичарох, Руснацох, бул и Микола Чижмар Коле з Вербасу, терашнї руководитель шпивацкей ґрупи и оркестра КПД „Карпати”. За музику ше заинтересовал на петнац роки, и уж теди верел же научи грац на вецей инструментох, та же ше з музику почнє и професийно занїмац.

Перши його паметаня на гранє у бенду вязани за седемдзешати роки прешлого вику, кед ше штирме хлапци, пайташе (а вон медзи нїма), зложели и купели єдну ґитару. Од тей хвильки шицко почало… На тей ґитари Микола почал учиц перши акорди, и збогацел ище єден нови музични ритем у Вербаше.

У спомнутим варощику уж теди грала перша рокенрол ґрупа у Вербаше, вокално-инструментални состав „Симилорси” хтори настал у вербаскей Ґимназиї. Вони през викенд грали на познатих городских иґранкох, та ше там стретали шицки любителє новей файти музики хтора ше помали ширела по цалим швеце.

– Тоти нашо виходи до варошу, на танєц, нє випатрали анї блїзко так як нєшка. На „свиркох” нє було алкоголу, єдноставно ше нє предавало. Иґранка починала на седем-осем годзин вечар, а закончовала ше на дзешец, окрем соботи кед тирвала годзину длужей. Нїґда ше нє случело же зме остали длужей од пол ноци. Алє, анї ґрупи хтори грали нє мали длуги репертоар, лєм годзину-два ше могло грац, и то бул максимум. Требало надосц часу же би ше и таки репертоар, як цо бенди теди мали, научел и увежбал. Кед ше нєшка на то здогаднєм, були то досц шмишни „свирки” Нє було озвученя, нє було розгласу, алє атмосфера була вше одлична – памета Чижмар.

КРАДЛИ ЗМЕ ЗНАНЄ

Интересованє за таку файту музики було вельке. Масовно ше почало слухац рок, но, по словох нашого собешеднїка, у тот час почац грац таки писнї на даєдним инструменту, нє було анї кус єдноставно.

– Теди були лєм плочи, лєм ше то слухало, и нє було нїяки помоцни средства за „знїманє” акордох. Велїм була позната емисия „Вече уз радио” хтору слухала цала бувша Югославия. Слухали зме тоти емисиї и ноцами вежбали, пробовали их научиц грац. Ходзели зме и на иґранки, патрели як други граю и „крадли” од нїх знанє – здогадує ше Коле на свойо трапези на самим початку музичней кариєри.

За класичну ґитару уж теди були видруковани кнїжки и приручнїки, алє тот способ граня и електронїка було цошка зошицким нове и лєм нєвелька гарсточка людзох була тота цо могла указац даяки акорди за одредзени писнї, а кнїжки, гоч их и було, нє було их вельо. Чижмар толкує же найчастейше ше учели грац єдни до других. Кажде научел по єден акорд и вец шицки вєдно „складали”, пробовали шицко „уклопиц”. Аж познєйше могли учиц з кнїжкох.

– Лаза Узелац и я найчастейше вєдно грали. Грали зме, такповесц, од петнац рокох, пред тим як цо зме рушели до стреднєй школи. Рихтали зме дуети, мини наступи, а найчастейше зме грали писнї „Ю ґрупи”, „Бєлого дуґмета”, а од странских то були: Криденси, Сантана, Дип парпл – памета Коле.

Познєйше ше обидвоме пайташе уписую до Стреднєй музичней школи „Исидор Баїч”, на инструментални напрям. Микола грал тромбон и клавир, а Лаза Узелац горну и клавир. До Вербасу приходзели теди кед могли, през викенд, кед приходзели на иґранки и „свирки”. Микола грал и у познатим составе „Сенке” 1973. року, и з ошмихом памета яки то були „свирки” без одвитуюцей опреми. Бенд мал три ґитари, єден микрофон и єден змоцньовач, алє ше заш лєм грало. Ясне му було же його животна драга будзе провадзена з музику.

ЗАКОТУЛЯЛ ПЕРШИ РОК

Кед Микола пошол на служенє воєного року до Словениї, цалком случайно ше стретнул зоз Златком Манойловичом. Цали рок грал зоз нїм у бенду. Наступали по цалей Югославиї, а у Словениї участвовал у знїманю „Єдней жени” за ноцну програму.

По приходу з войска, Чижмар и сам припознава же шлїдзи дакус иншаки период у його кариєри. Музика постала його професия, грає за пенєж на вельких балох, по готелох, на сходох…

И нєшка Микола Чижмар дакеди заграє гевту файту музики як дакеди, алє и новши ґрупи, бо провадзи рок. Припознава же тераз найчастейше грає тамбурову музику, бо таки жанр людзе на вешельох найволя. Гвари же нїґда нє учел нови, „турбо фолк” писнї, а кед єст нагоди, вше дзечнє заграє дацо „на струю”. Окреме кед ма зоз ким.

– Нажаль, досц моїх пайташох, музичарох, уж вецей нє медзи нами, як цо то Ото Ковач и велї други. Заш лєм, я найвецей грал зоз Лазом Узелцом и думам же бизме и нєшка грали кед би бул ту. По моїм думаню, вон єден з найлєпших вербаских ґитаристох. Єден час вон грал и у „Електронох”, у ґрупи „Ново светло” и наисце бул добри и успишни у музичней кариєри, а то ридко хто спомина – констатує Коле.

Микола Чижмар, шлєбодно мож повесц, бул перши Руснак у Вербаше хтори заграл рокенрол у тим месце. През цали роботни вик учел грац и других, преношел им свойо богате искуство и знанє, и цешел ше же вони, як и вон сам, барз любел таку файту музики.