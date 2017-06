Уметносц писаня, алє и интерпретованя

Публика у вербаскей библиотеки прешлого тижня могла уживац у одличних интерпретацийох ґлумици Татяни Венчеловски. Штварток, 22. юния, у городскей библиотеки „Данило Киш” у Вербаше отримани литературни вечар на хторим представени кнїжки „Оштригане слунко” и „Исидоров шал” ґлумици и писательки Татяни Венчеловски. О кнїжки гуторели руководитель библиотеки Бранислав Зубович и Ґоран Шарло Лабудович, обидвоме визначни писателє.

Зубович винєсол интересантни биоґрафийни податки о авторки, а єден зоз найцикавших то же Татяна Венчельовски закончела студиї ґлуми у Беоґрадзе у такволаней „златней класи” зоз Драґаном Бєлоґрличом, Весну Тривалич, Зораном Мандичом Мандом итд. Праве єй перша кнїжка прози „Исидоров шал” ше состої зоз текстох хтори писала як єй видзенє женских подобох зоз швета литератури, филма, музики, уметносци… У прозних текстох вона описує фиктивни подїї и роздумованя велїх женох хторих провадзела траґична або нєзвичайна судьба як цо то Вирджиниї Вулф, Марини Цветаєвей, Фриди Кало, та и видуманих подобох.

Єй кнїжка поезиї „Оштригане слунко”, по словох Ґорана Лабудовича, блїзка читательови, лєгка и розумлїва. У нєй ше находза 93 писнї у пейцох циклусох и главна їх прикмета же нє маю компликовани и нєрозумлїви вираз, бо ше авторка нє намага же би єй поезия була загадкова або мистична, алє стреже просто до читача.

Найвекши упечаток охабела сама авторка хтора прешвечлїво и ефектно интерпретовала свойо твори. Ґлумецки талант и авторков анґажман були зошицким достаточни же би кажди слухач похопел идею або думку хтора пренєшена и почувствовал емоцию каждого написаного виреченя у дїлох хтори представени на литературним вечаре.