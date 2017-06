Завршене припреме за Ноћни турнир

РУСКИ КРСТУР – Спортско друштво (СД) „Русин“ прекјуче је на радној акцији припремало терен у Старој школи за Ноћни турнир у малом фудбалу, који већ традиционално организује, а ове године почиње у недељу 2. јула. Екипе за учествовање могу да се пријаве до 1. јула.

На радној акцији учествовали су чланови Фудбалског и Рукометног клуба „Русин“, на челу са председником Друштва Драганом Ковачевићем и чланом Управног одбора СД Јанком Пастернаком. У раду су помагали и тројица мајстора – Ђура Будински, Јанко Ковач и Јаким Папуга.

Како је за Рутенпрес рекао Пастернак, поправљена је ограда, замењене су стативе на једном голу, уређен је терен и биће замењена жица иза гола пре почетка овогодишњег Ноћног турнира у недељу.