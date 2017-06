Лєгчейше бавиц, як судзиц

Томислав Семан и Иван Рац з Руского Керестура вецей як дзешец роки бавели рукомет у Рукометним клубе „Русин”, а пред трома роками, гваря, прилапели єдно виволанє. Покладали за рукометних судийох, та тераз, зоз лиценцами реґионалних судийох, у другей и трецей лиґи дзеля правду на терену.

Иван роби як комерциялиста, Томислав як електроинсталатер, а раз, лєбо два раз до тижня облєкаю судийску опрему и судзa змаганя у зомборским округу.

– Пред трома роками нас волали зоз Червинки же чи бизме нє пробовали судзиц. Прилапели зме, положели тести у Червинки и почали судзиц. Перше зме судзели у трецей лиґи, Срим-Южна Бачка, и то була женска лиґа, бо зме теди ище були и активни бавяче. Рок зме и судзели и бавели, а после того зме охабели бависко, а предлужели лєм судзиц. Чкода лєм, же зме тельо роки бавели рукомет, а анї єдно урядове змаганє зме нє одбавели у новей гали, бо зме почали судзиц праве теди кед є отворена – толкую Иван и Томислав.

ВШЕ ВЄДНО СУДЗА

Нє судза през цали рок, алє у єшеньскей и ярнєй часци, хтори тирваю по три мешаци, а у медзичаше маю семинари и кампи. Же би могли судзиц, покладаю тести два раз рочнє – у авґусту и у януару, лєбо фебруару. Покладаю бежанє, теорийни тест, а муша прейсц и лїкарски препатрунок.

– После першей сезони зме були на лєтнїм едукативним кампу у Краґуєвцу на усовершованю и положели зме лиценци за реґионалних судийох хтори нам допущую судзиц у другей лиґи, а судзиме и у трецей. Найвецей одходзиме на змаганя у зомборским округу, до Ґакова, Зомбора, Бездану, Кляичева, Приґревици, Сонти. Судзели зме и нашим, Керестурцом, и можеме повесц же нє барз добре и нє лєгко судзиц тим хторих познаме – припознаваю Иван и Томислав, хтори вше судза вєдно, упар.

– Пре тото же ше познаме, було нам лєгчейше на початку, а пре тото же судзиме вєдно ми и путуєме вєдно на змаганя. Такса за єдно змаганє у трецей, бачкей лиґи 2 500 динари, а у висшей, войводянскей, тисяч динари вецей, а доставаме и драгово трошки. То досц солидни цифри, алє понеже ми и робиме, судзенє нам дараз зна буц и напарте. Кед даєдно змаганє чежше, можебуц кус и побануєме же то робиме, алє кед ше шицко добре закончи, а углавним то частейше, вец маме мотив вецей. У Сербиї у рукомету єст пейц ранґи лиґох. Могли бизме напредовац до першей лиґи, алє бизме ше вец требали вельо вецей пошвециц тому и порихтац. Затераз ище нє маме таки амбициї. После першей лиґи єст ище супер Б и супер А лиґа – толкую вони.

Судийове на терену часто доставаю рижни „комплименти” од навиячох и бавячох, алє Томислав и Иван гваря же вони ридко кеди маю таки, нєприємни ситуациї.

– Ту ше нє так барз доруцує судийом, як наприклад, у фодбалу, дзе ше судийове наслухаю вшелїячини. На рукометних змаганьох єст менєй публики, а и то, углавним, родичи, пайташе. Кед ше то и случи, нє обрацаме увагу, алє потераз зме ище нє мали даяки нєприємни ситуациї. Фодбал вельо масовнєйши спорт як рукомет, та вец и векши пенєж у питаню, єст вецей клуби, а рукомет нє таки популарни, та вец и менши тензиї. Вон найпопуларнєйши у Нємецкей – додаваю тоти млади судийове.

ХИБЯ СУДИЙОВЕ

Гоч як судия пресудзи, пресуда ше вше даєдней екипи нє будзе пачиц, алє судийове, як толкую Томислав и Иван, нїґда нє меняю свойо одлуки.

– Треба одреаґовац у секунди, принєсц одлуку. У таких ситуацийох треба буц найбаржей сконцентровани и осторожни. Муши ше буц и физично порихтани, бо кед судия у кондициї, вец вельо лєгчейше витрима на терену, провадзи и функциононує. Вшелїяк, треба добре познац правила. После змаганьох бешедуєме о даяких спорних ситуацийох, алє то шицко за убудуце, бо судия нїґда нє пременї свою одлуку – визначую вони.

Опрему за судийох Томислав и Иван себе сами обезпечовали, а понеже вше судза вєдно, вона муши буц єднака.

– Мушиме мац шорци, патики, тренерки, жовти и червени картони, а пред роком у рукомету уведзени и белави картон. Вшелїяк, ту и пищок и годзинка „штоперица”. Єст кодекс справованя, хторого ше мушиме притримовац. Ми на змаганьох службени особи, и кед би на нас дахто нападнул, то ше третирує як, наприклад, напад на полицая. Но, ми нє мали таки ситуациї – наглашую Иван и Томислав и додаваю же одкеди судза, похопели же заш лєм лєгчейше бавиц, як судзиц.

– Даяка доза позитивней треми вше постої и то так и треба да будзе, алє уж лєгчейше кед змаганє почнє. Кед бавиш и погришиш, нє таке важне, а кед судия погриши, то вец уж дакус иншак. Тиж так, судия муши буц годзину сконцентровани и пошвецени, а то нє вше лєгко, алє, тото зме вибрали – гваря вони.

И попри тим, Иван и Томислав поволую шицких заинтересованих младих, хтори полнолїтни, же би ше усудзели покладац за судийох, бо, як гваря, судийох ище вше нєт досц.