ДЮРДЬОВ – Нова шпиванка по руски з назву „Рушме”, кантавтора Михаила Рамача з Дюрдьова, вчера обявена на МАК-овим Ютюб каналу, як и на сайту makmagazine.bandcamp.com, дзе ю мож и безплатно презняц.

Композицию мож послухац на https://www.youtube.com/watch?v=hMMUFuyEMs0, як и на сайту https://makmagazine.bandcamp.com/album/–7.

Михаил до конца рока рихта ище даскельо авторски шпиванки, а заплановане же перша з нїх будзе обявена у септембру.