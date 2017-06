Конкурси за змесценє школярох и студентох до интернатох и домох

СЕРБИЯ/РУСКИ КЕРЕСТУР – Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою розписало конкурси за приєм школярох штреднїх школох и студентох високошколских установох до установох за змесценє у школским 2017/18. року. Розписани и конкурс за змесценє у Доме школярох у рускокерестурскей Школи „Петро Кузмяк”.

Право на змесценє и костиранє у одвитуюцих установох маю школяре штреднїх школох и студенти факултетох чий снователь Република Сербия, Автономна покраїна, або локална самоуправа, котри перши раз уписали класу у чечуцим школским року, або студенти котри перши раз уписали студиї першого, другого и трецого ступню, а чийо школованє финансоване з буджету Републики Сербиї и же нє биваю у месце школованя.

Школяре и студенти з чувствительних дружтвених ґрупох право на змесценє витворюю под окремнима условиюми и благшима критериями. Припадносц тей катеґориї ше доказує з одвитуюцу ориґиналну документацию, односно з оверенима фотокопиями.

На конкурс за приєм до Дому школярох у рускокерестурскей Школи „Петро Кузмяк” прияви мож придац од 4. по 17. юлий, роботни днї од 8 до 14 г., а у другим кругу од 21. по 25. авґуст.

Список потребних документох и цали конкурс мож опатриц на сайту Школи www.petrokuzmjak.edu.rs.