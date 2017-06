НОВИ САД – Вчера означени Дзень Универзитету у Новим Садзе, а з тей нагоди професорка др Ґордана Вуняк-Новакович шветочно менована до почесного доктора наукох, а проф. др Александра Прокич менована за професора емеритуса.

На означованю Дня Универзитету присуствовал и предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович, котри наглашел же обезпечованє найлєпших можлївих условийох у високим образованю буду приоритетни за Покраїнску владу. Насампредз пре традицию и квалитет хтори понука новосадски Универзитет през квалитетну роботу професорох, асистентох и студентох, цо источашнє єден з фундаментох цалей Войводини.

– У буджету Войводини звекшани средства за директни трошки факултетох, з чим зме розтерховали новосадски Универзитет за розвойни проєкти, а источашнє инвестуєме до Науково-технолоґийного парку, вибудови будинку „Био-Сенс” и другого, з чим посцигнєме звекшанє квалитету и подзвигованє значносци Универзитету – гварел Мирович.

Ректор Универзитету у Новим Садзе проф. Душан Николич наглашел же ше новосадски Универзитет остатн роки находзи на даскельо водзацих шветових ранґ-лїстинох, а права вредносц того же посцигнута обща ровновага и гармония.

Присутних привитал и городоначалїк Нового Саду Милош Вучевич, котри гварел же тот дзень значни пре вецей причини, а успих Универзитету директно уплївує на розвой городу и Покраїни.

На шветочней преслави присуствовали и предсидатель Скупштини АП Войводини Иштван Пастор, покраїнски секретар за високе образованє и наукововиглєдовацку дїялносц проф. др Зоран Милошевич, амбасадор и шеф Мисиї ОЕБС-у у Сербиї Андреа Орацио, ректор Универзитету у Беоґрадзе, предсидатель Матици Сербскей Драґан Станич и числени академики.