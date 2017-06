ШИД – Вчера почала акция транспортней полициї Полицийней станїци (ПС) Шид за векшу безпечносц бициґлистох, котри єдна зоз загрожених катеґорийох учашнїкох у транспорту, а тирва по 15. юлий. Акцию потримали Скупштина општини Шид и єй Комисия за безпечносц транспорту.

Як виявел командир Полцийней станїци Зоран Вуколич, бициґлистом буду дзелєни едукативни флаєри и характеристични жовто-били лайбик пре лєпшу обачлївосц, як и сиґнализация, ткв. „мачи очи“.

Представительом месних заєднїцох, бициґлистичних клубох, Червеного крижу и другим, у сали Скупштини општини Шид отримане едукативне преподаванє на тоту тему, на хторим помоцнїк командира ПС задлужени за безпечносц транспорту Радивой Дабич гварел же у шидскей општини за перши шейсц мешаци того року нє було транспортни нєщесца з погинутим особами, алє скорей було и вецей погинутих бициґлистох.

На початку акциї патрола транспортней полициї у Карадьрдьивей улїци у Шидзе бициґлистом дзелєла опрему и флаєри, обезпечени у сотруднїцтве з Мисию ОЕБС-у у Сербиї, хтора потримала акцию.