У Осиєку почина Штернасти Шветови конґрес РРЛ

ОСИЄК (ГОРВАТСКА) – З першим пленарним зашеданьом делеґатох, нєшка, 30. юния, у Осиєку, у Горватскей, почина Штернасти Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох (ШК РРЛ), а пополадню будзе отримани и Осми Шветови форум русинскей младежи (ШФРМ). Конґрес будзе отворени на 10, зашеданє младежи и конґресних комисийох будзе на 15 годзин, а шицки схадзки буду у просторийох Польопривредного факултету.

Шветови конґрес РРЛ будзе закончени на ютре, 1. юлия, з другим пленарним зашеданьом, а на Конґресу будзе вибрана и нова Шветова рада РРЛ, як и предсидателє конґресних комисийох.

На Конґресу участвую по 10 делеґати и по 5 госци членїцох ШК РРЛ з Польскей, Словацкей, Ческей, України, Румуниї, Мадярскей, Сербиї, Сиверней Америки и Канади и з Горватскей.

Спред Рускей матки (РМ) Сербиї, як делаґати на Штернастим ШК РРЛ участвую представителє месних, Городского и Реґионалного одбору Матки – Дюра Папуґа, Мария Дорошки и Юлиян Лазор з Руского Керестура, Ксения Медєши, Аранка Медєши и Моника Гарди з Коцура, Владимир Бучко з Кули, Наташа Макаї Мудрох з Нового Саду и Саня Тиркайло и Владимир Джуня зоз Шиду.

На ШФРМ як делеґати участвую Борис Фейди и Любомир Медєши з Коцура, Себастиян Няради з Керестура и Давор Сабо з Нового Саду, а як госци РМ на зашеданьох у Осиєку буду Владо Няради и др Деян Загорянски з Вербасу, Юлиян Неваляни з Коцура, Славко Пап з Керестура и Борис Надь зоз Шиду.

Главни домашнї сходох Дружтво Руснцох „Руснак” у Републики Горватскей, як и їх покровителє и соорґанизаторе од локалного по державни уровень, за госцох зоз жемох-членїцох Конґресу и Форуму младих пририхтали и богату културно-уметнїцку програму, у хторей участвую и вецей КУД Руснацох у Горватскей.

Штернасти ШК РРЛ и Осми ШФРМ ше отримує под високим покровительством предсидательки Републики Горватскей Колинди Ґрабар-Китарович, предсидателя Горватского собору и Министерства науки и образованя Републики Готрватскей.