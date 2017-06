Сербия ма нову Владу, премиєрка Ана Брнабич

БЕОҐРАД – Парламент Сербиї вчера вечар вигласал Владу Сербиї, хторей предсидателька Ана Брнабич, котра у прешлей влади була министерка за державну управу и локалну самоуправу. За нову, петнасту владу од уводзеня вецейстранковей системи, хторей перши раз у историї Сербиї на чолє жена, гласали 157 народни посланїки, 55 були процив, стриманих нє було, а на гласаню о Влади присуствовали 212 народни посланїки, пренєсли вчера аґенциї.

Нова влада Сербиї ма 18 министерства и трох министрох без портфеля, штирох подпредсидательох (з ресорами) котри и дотераз окончовали тоти функциї, векшина дотерашнїх министрох ма ресори и у терашнїм составе Влади, а дзепоєдни министерства подзелєни. Так Бранислав Недимович тераз министер польопривреди, лєсарства и водопривреди, а на чолє нового министерства за защиту животного штредку Ґоран Триван.

Дотерашня Канцелария за европски интеґрациї тераз подзвигнута на уровень Министерства, хторому на чолє Ядранка Йоксимович, а за ресор за хтори у прешлей влади була задлужена Брнабичова, тераз задлужени Бранко Ружич, як министер державней управи и локалней самоуправи.

Александар Вулин и Зоран Дьордєвич заменєли ресори, та Вулин тераз министер одбрани, а Дьордєвич министер за роботу, обезпечованє роботи, борецки и социялни питаня. Нове мено у Влади и Ненад Попович, як министер без портфеля, задлужени за иновациї и технолоґию.

Премиєрка Ана Брнабич и члени Влади Сербиї вчера вечар у Народней скупштини дали и шветочну пришагу, з чим почал їх мандат, а на тим шветочним чину присуствовали и предсидатрель Сербиї Александар Вучич, предсидатель Скупштини АП Войводини Иштван Пастор, представителє правосудства, орґанох Републики Сербиї, Войска Сербиї, полициї, нєзависних реґулаторних целох, традицийних церквох и вирских заєднїцох, чолнїки Беоґраду, дипломатски кор и особи з явного и културного живота Сербиї.

Як у експозеу пред вибором новей влади гварела Ана Брнабич, диґитализация, образованє и економски розвой буду главни приоритети Влади Сербиї.