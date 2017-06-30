Нєшка и ютре „Червена ружа”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре нєшка и на ютре, 30. юния и 1. юлия, будзе отримани найвекша и найстарша манифестация Руснацох на тих просторох – уж 56. Фестивал рускей култури „Червена ружа”. Програми Фестивалу буду на отвореней сцени у дворе Школи „Петро Кузмяк”.

„Ружа” почнє нєшка пополадню на 16,30 г. з отвераньом вистави подобових роботох з Ґалериї наївней уметносци з Ковачици, а вистава будзе у голу Спортскей гали.

На сцени у дворе Школи нєшка буду ище два манифестациї – на 17 годзин програма дзецох „Червене пупче”, а на 20,30 годзин „Одгуки ровнїни”. У першей часци „Одгукох” будзе змаганє младих шпивачох з наших местох за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас.

Наютре, 1. юлия, на 20 годзин будзе Шветочни концерт „На штред широкей ровнїни” на хторим, попри наших, наступи танєчни ансамбл КУД „Сербия” з Кули и професийни Поддуклянски уметнїцки народни ансамбл (ПУНА) ПУЛС з Прешова, зоз Словацкей.

После Шветочного, у дворе Школи, у просторе за розвагу, госцох на ютре будзе забавяц познати Тамбурови оркестер „Равница” зоз Суботици. Розвагу з музику Здруженє младих „Пакт Рутенорум” там орґанизує и нєшка по програми, як и на нєдзелю.

Як провадзаци програми, на ютре, 1. юлия, у Майсторским доме на 10 годзин почнє Керестурски саям, а у Спортскей гали, тиж на 10 годзин, Медзинародни турнир у одбойки, у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”.

На нєдзелю, 2. юлия, ПУНА госцує у Новим Садзе, дзе на 19 г. 10 годзин у Театру младих отрима цаловечарши концерт.