Дармо труд кед го хвиля нє потрима

Длугока жима, сушна яр и горуци початок лєта у велькей мири одредзели тлачидбу ярцу хтора почала дакус скорей як звичайно, а урожаї менши як прешлих рокох, лєбо су на уровню штреднїх и очекованих. Цена од 14 динари дакому барз мала, та людзе гварели же одложа зарна и буду чекац вигоднєйши условия.

По искуствох продуковательох ярцу у Дюрдьове найвекши урожай бул коло 64 метери по гольту, алє штреднї тогорочни урожай менши за коло 20 одсто як прешлорочни. Пре високи температури пред тлаченьом ярец дозрел скорей, з тим же є слабши пре длугоку жиму и сушну яр.

У дюрдьовским хотаре тлачидба ярцу почала коло 15. юния, а после паузи од даскельо днї пре диждж, косидба предлужена такой початком прешлого тижня. Теди була и у найвекшим розмаху и, дзекуюци добрей хвилї концом прешлого тижня є и закончена.

Дюрдьовчанє углавним садза статкарски ярец за покарму свойого статку. Микола Михальовски з Дюрдьова и того року посадзел ярец, гоч му є нє потребни за статок. Зоз своїм комбайном тлачи и услужно.

– Тогорочни урожай подлєйши як прешли, просеково зродзело коло 60 метери по гектару, а прешлого року коло 80 метери. Добре сом нагноєл, опирскал и два раз прикармйовал, алє даремно, випатра же ярец нє достал дижджу теди кед му найвецей требало. Терашня цена од 14 динари барз мала, наздавал сом ше же будзе голєм 16 динари. Прето ярец одложим и будзем чекац вигоднєйшу цену – гварел Микола Михальовски.

ДИЖДЖ ДОБРЕ ПРИШОЛ У ШИДЗЕ

На шидским подручу закончена косидба меркантилного ярцу на 120 гектарох, и 20 гектари за нашенє, а тоти поверхносци були на польох парастох. По нєурядових информацийох, просекови урожай помедзи 4,5 и 5 тони зарна по гектаре.

Пред початком косидби ярцу, Комсия за технїчни препатрунок комбайнох, хтору меновал предсидатель Општини Шид Предараґ Вукович, препатрела 160 комбайни на подручу општини. Комисую творели Драґан Стоядинович, инженєр защити на роботи, Маринко Маринкович, инженєр процивогньовей защити и Небойша Суботич, инженєр польопривредней механизациї. Комисия препатрала комбайни по утвредзеним планє и розпорядку по местох општини, а за цо власнїки комбайнох мали плациц 1 500 динари по єдним препатрунку.

Комбайни порихтани же би почали и кошиц жито хторе прешлей єшенї пошате на 4 615 гектарох, цо менша поверхносц од планованих 5 430 гектарох. Каждого року, продуковательох найбаржей бриґує одкупна цена хтора нєвигодна, а спомина ше же будзе найвецей 18 динари.

Тераз забриґовани були и продукователє ярнїх рошлїнох, насампредз кукурици, сої и слунечнїку. Пре нєдостаток влаги и у остатнї час вельки горучави, розвой рошлїнох бул загрожени. На кукурици обачлїве скруцованє лїсца, як природна мира защити тей рошлїни, а влага потребана и слунечнїку и сої хтори у фази квитнца.

Прешлого тижня дижджу було стреду, тельо же би позберал прах.

Вец значнєйши количества дижджу були пияток, а потим и внєдзелю вечар. Тоти дижджи пришли у остатнї час, як рошлїном на польох, так и смиядним заградом.

У КОЦУРЕ 30 МЕТЕРИ ПО ГОЛЬТУ

Коцурци того року нє пошали вельо ярцу, та жатва тей житарки нє тирвала длуго. Штреднї урожай ярцу коло 30 метери по гольту, а цена була коло 14 динари за килограм.

ОЗЗ „Класка” и того року одкупйовала пивски ярец, урожай за 10-15 одсто менши як прешлого року, а єдна зоз причинох то нєдостаток жимскей влаги.

– Того року урожай пивского ярцу 7 тони по гектару, а прешлого року було вецей, а проблем у тим же зме мали претарнуце у дозреваню ярцу. Остало вельо протеини, та мала часц ярцу пошла до пивского ярцу, алє цена нє така нїзка – визначел зоз землєдїлскей задруґи „Класка”.

Цена пивского ярцу на обрахунку до 17 динари, а ярец котри ма вецей протеини идзе за статкову покарму и його цена коло 15 динари у „ЗЗ Класка”.

Косидба жита почала даскельо днї скорей як плановане, алє нє шицки файти жита дозреваю єднак, так же тоти котри мали влагу меншу од 15 одсто, уж скошени. Урожаї од 25 до 39 метери по гольту, шицко у зависносци на хторей локациї польо, чи жито пошате на час и друге. Одкупни станїци за жито „Либела продукт”, „Класка” и „МК продукт”.

– У коцурским хотаре того року жита будзе менєй як прешлих рокох, а у наиходзацих рокох будзе ище менєй, понеже ше нє виплаци шац жито и предавац го по терашнєй цени од 16 динари – визначел зоз подприємства „Либела продукт”.