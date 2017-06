Сотруднїк шицким продуковательом

Фабрика за преробок желєняви фирми „Аґропродукт Срб” доо у Ґосподїнцох и местох општини Жабель, одкуп корнишонох почала пред штирома роками. Теди почати и проєкт вибудови фабрики на уходзе до Ґосподїнцох од Жаблю. Єдна часц почала робиц, а плановане же би на єшень або наяр идуцого року робела з полним капацитетом.

У Ґосподїнцох плановане отвориц погон у хторим ше будзе паковац готови продукти и теди у сезони буду робиц коло тристо роботнїки, а зависно од вибору желєняви, сезона може тирвац и дзешец мешаци.

Синиша Мутич, власнїк спомнутей фирми и ище єдней у Австриї, котра подмирює вецей фабрики у тей жеми и Нємецкей з овоцами и преважно желєняву за преробок, гвари же є з продукцию желєняви у Ґосподїнцох упознати вецей як двацец роки. Свидоми є же продукователє у тим месце звладали єй пестованє, цо барз значне, окреме за огурки, бо є чувствительна и нє толерує препущеня.

Єст думаня же Ґосподїнчанє медзи найлєпшима продукователями желєняви у Сербиї, з найдлугшу традицию. Прето Синиша пред штирома роками почал проєкт вибудови фабрики, а пред тим у тим месце орґанизовал одкуп корнишонох з околних местох. Технолоґию и технїку увезол зоз Нємецкей, котра найвекши продукователь корнишонох у Европи.

ОЧЕКУЄ ШЕ УСПИХ

– Гварел сом себе, кед з тоту фабрику у Ґосподїнцох нє посцигнєм успих, вец нє знам дзе го посцигнєм. Корнишони вивожиме до фабрики котра прерабя найвекши количества у Нємецкей „Mamminger Konservn”. Порадзени зме за штреднє количество, алє и воно нам обтерхованє, бо финансуєме цалу продукцию продуковательом з котрима сотрудзуєме – гварел Синиша Мутич, власнїк „Аґропродукт Срб” и єй руководитель.

Вон гварел же продукция желєняви у Войводини, та и Сербиї, у периодзе код почал робиц на фабрики, скоро анї нє була, алє ше одлучел, за тот вельки крочай.

У нашей держави ма вецей одкупни места у Сриме, Банаце и Бачки, та и Сербиї. Наприклад, у Крушевцу одкупюю од коло тисяч менших продуковательох, котри найчастейше нє маю занятих роботнїкох або наднїчарох, алє их сами фамелиярно продукую и обераю.

– Хто жада продуковац желєняву, затераз корнишони, найлєпше же би нам ше явел, та му потолкуєме условия. Цена формована по велькосци корнишона, а виплацованє раз до тижня. Помагаме у продукциї од початку, маме занятих аґрономох котри водза продукцию и совитую шицких наших сотруднїкох. Нє даваме условия на якей поверхносци ше ма садзиц, тото условиє иснує лєм кед ше планує оберац зоз платформу котру даваме на хаснованє, до закупу, та теди потребна одредзена ширина жеми – гварел Мутич.

Коло фабрики на поверхносци коло тисяч и пол квадратни метери на шпалиру засадзена огурка. На тей поверхносци достало ше найлєпши резултати у Сербиї – 15 килограми по квадратним метеру екстра дробних корнишонох, як и коло 13 килограми векших плодох, цо вец представя менши заробок.

ВИГОДНОСЦ ЗА МЕНШИ ҐАЗДОВСТВА

По Синишовим думаню, спомнута поверхносц вигодна за менши польопривредни ґаздовства, од трох або штирох членох, котри би на такей поверхносци могли значно звекшац буджет у обисцу, алє нє и жиц од нього.

Продукователє з котрима сотрудзую маю од пейсто квадрати под засаду, та на вецей. Количество продуктох нє условиє за сотруднїцтво, алє то прилапйованє условийох за роботу, як и суґестиї фаховцох з цильом злєпшаня продукциї.

Потераз найвекши проблем бул кед продукователє нє послухали совити аґрономох, та ше зменшало квалитет и количество продукциї. Обовязка продуковательох же би пестовали огурки, а потим кед почнє сезона, довожели корнишони у периодзе кеди им одвитує. Розликуєме седем велькосци огурки, медзи хторима найменши и найплаценши, найдрагши.

Єден з векших проблемох за роботу фабрики з полним капацитетом то пририхтованє документациї.

– Треба барз вельо документи и громада паперох, а вше єст простору же би ше даєден документ нє поробело як треба, бо вельо того нє ясне до конца – гварел Синиша Мутич.

Док шицко будзе порихтане, у планє одкуп и других сортох желєняви котру ше кладзе до дунцох – паприґи, цвикли, капусти, мауни и шицкого цо будзе глєдац тарґовище.