Чежко, алє нє одступаю

У польопривредним ґаздовстве Семанових зоз Ґосподїнцох нєт вельо оптимизму у актуалней ситуациї. Заш лєм, од аґрара и продукциї житаркох и желєняви нє одступаю, бо им то основни приход, алє пре нєстабилносц о тим бешедую з нєсиґурносцу до будучносци.

У ґосподїнским хотаре єст досц поверхносци зоз сою, желєняву, дзе найзаступенши цибуля, кромпля и паприґа, потим єст и жита и кукурици. У тим контексту Семанова фамелия вецей як двацец пейц роки продукує желєняву, найчастейше цибулю, паприґу и капусту остатнї даскельо роки на поверхносци дзешец гектарох, ґу тому и жито, сою, и кукурицу на дзешец ланцох.

Прешлого, та и того року од желєняви найвецей маю цибулї и паприґи, а тиж маю и сої. Так вибрали, бо им ше видзи же од того єст найвецей заробку. Дакеди мали пластенїки, алє од того одустали. Вираховали же вони нє обезпечую даяки значнєйши профит, а желєнява, окреме паприґа, ше указала лєпша кед ше ю нє трима у пластенїку.

– Прешли рок бул барз подли за желєняву, медзи иншим и прето же ю увожели – гварел Яким Семан зоз Ґосподїнцох. – Коло половки урожаю од прешлого року сом руцел. Маме го дзе одкладац, алє анї то нє вредзи кед нєт кому предац. Таки стан при скоро шицких продуковательох у Ґосподїнцох, та и Сербиї.

Одкупюю од нас и на векше, углавним накупци, та маме и менши заробок. Виплацованє скоро вше пожнї по даскельо мешаци, та и вецей як рок, алє можлїв и же нас анї нє виплаца.

По Якимових словох, субвенциї барз мали, окреме кед ше поровна з околнима державами.

У таких условийох, кед ше зводзи рахунки и патри на тренди, мож повесц же 2015. рок бул добри за цибулю, була добра цена и глєданє, можебуц прето же було менєй посадзеней, або є нє увежена вельо. По Якимови, польопривреднїки можу лєм нагадовац и предпоставяц чом ше дацо случело. Нїґда нє можу точно плановац кельо од чого буду мац заробок, од котрого углавним шицки польопривреднїки жию, як главного приходу за обисце.

Семаново желєняву предаваю лєм з дому, гоч би любели мац тезґу на Кванташу алє ю чежко достац. Накупци ю лєгчейше достаню. У других местох нє предаваю, бо у кажим єст дахто хто ю садзи.

– Од желєняви кажди треци або штварти рок єст заробку. Так ми ше видзи же єден рок маме профит, други менєй, а треци рок лєдво покриєме трошок. Прешли рок бул солидни, нє була подла цена сої и кукурици, а було достаточно и урожаю. Маме вецей сорти житаркох и желєняви, та з дачого будзе менєй, а з дачого вецей заробку, алє просеково сом нїяк нєзадовольни – роздумує Яким.

Його фамелия вєдно роби, так же Якимовому оцови и його супруги Снежани помагаю тройо дзеци. Оцови найвецей помага син Петар, котри закончел Штредню польопривредну школу у Футоґу, напрям технїчар польопривредней механїзациї, и дзивка Александра, котра на Польопривредним факултету у Новим Садзе закончела основни студиї, напрям фитомедицина, з чого ма и мастер роботу.

Помага и Владимира, хтора рок младша од шестри и три роки старша од брата, и з двацец пейц роками є на докторских студийох на Польопривредним факултету у Новим Садзе. Основни студиї закончела на орґанскей польопривреди, мастер на тему жем и прикармйованє рошлїнох, а на докторских студийох ше занїма з аґрономию. Шицки вони ше надополнюю у тей роботи и дзечнє помагаю родичом.