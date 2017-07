Векше уключованє локалних самоуправох до витворйованя Акцийного плану за меншини

БЕОҐРАД – Директорка Канцелариї за людски и меншински права Влади Сербиї Сузана Паунович штврток гварела же ше напредує у витворйованю правох националних меншинох и же до витворйованя Акцийного плану за меншини баржей буду уключени и локални самоуправи.

Пауновичова визначела становиско премиєрки Ани Брнабич, хторе вона винєсла у експозеу як мандатарка Влади, же питанє националних меншинох у институцийних рамикох високо на лїстини приоритетох новей влади, як и же у наступним периодзе ресори за образованє, културу, державну управу и локалну самоуправу у Влади, з Канцеларию предлужа запровадзованє Акцийного плану за витворйованє правох националних меншинох.

– Обчекуєм и интензивну роботу Совиту за национални меншини Влади Сербиї, а до витворйованя Акцийного плану значнєйше буду уключени и локални самоуправи у хторих жию меншини – Гварела Пауновичова.

Тиж наявела и початок кампанї „Вєдно шицки зме Сербия”, хтора пошвецена националним совитом националних меншинох, а пре змоцньованє свидомосци ширшей авносци же зме як дружтво богати з розличносцами, богати з националнима меншинами, та важне очувац и пестовац тоту рижнородносц.

Кампаня почала вчера, 30. юния, а тирва по 10. децембер, кеди и Медзинародни дзень националних меншинох.