НОВИ САД – Цали термин ютрейшей програми по руски – ТВ Маґазин од 20 и „Широки план” од 21 годзин – пошвецени змистом з тогорочного Фестивала рускей култури „Червена ружа“, так же патраче увидза програму з манифестацийох хтори були пияток на „Ружи”.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (после емисиї „Добри вечар, Войводино”), а реприза „Широкого плану” на пондзелок на 9 и на соботу на 16 годзин.