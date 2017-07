ПУЛС-ПУНА на ютре у Новим Садзе

НОВИ САД – На ютре, 2. юлия, професийни Поддуклянски уметнїцки народни ансамбл (ПУНА) ПУЛС з Прешова, зоз Словацкей, у Новим Садзе отрима цаловечарши концерт.

Концерт ПУНИ-ПУЛС у Новим Садзе будзе у Велькей сали Театру младих на 19 годзин, а уход безплатни.

Концерт госцох з Прешова орґанизую и потримую Фестивал рускей култури „Червена ружа”, Покраїнски секретарият за културу, информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Покраїнскей влади, Национални совит Руснацох, Город Нови Сад и Театер младих.