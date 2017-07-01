Дополадня почина Керестурски саям

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох и Здруженє женох „Байка” з Руского Керестура нєшка, 1. юлия, под час Фестивалу рускей култури „Червена ружа” у Руским Керестуре орґанизую привредно-туристичну манифестация Керестурски саям.

Керестурски саям у Майсторским нєшка доме почнє на 10 годзин, а буду представени стари ремесла, продукти ремеселнїкох и поднїмательох з Керестура и других местох. Тиж будзе вибрани и найлєпши традицийни колач.

Под час Керестурского сайму у Майсторским доме на 12 годзин будзе отримана промоция 19. и 21. числа зборнїкох „Студия Рутеника” Дружтва за руски язик, литературу и културу, дзе єдно пошвецене колєсарскому ремеслу, а у другим обявени руски народни шпиванки. На промоциї участвує и Женска шпивацка ґрупа керестурского Дому култури.

Керестурски саям будзе отримани з потримовку Покраїнского секретарияту за польопривреду, водопривреду и лєсарство и Општини Кула.