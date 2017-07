Нєшка на Фестивалє рускей култури Шветочни и Естрадни концерт

РУСКИ КЕРЕСТУР – На отвореней сцени у дворе Школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре нєшка, 1. юлия, на 56. Фестивалє рускей култури буду два концерти – Шветочни и Естрадни. Шцветочни почина на 20 годзи, а Естрадни после нього, коло 22 годзин.

На Шветочни концерту „На штред широкей ровнїни” наступя Мишаних хор Дому култури Руски Керестур и Катедралней церкви св. о. Миколая з Керестура, Хор „Гармония” з Нового Саду, Виводзацки танєчни ансамбл керестурского Дому култури и танєчно-музични ансамбл КУД „Сербия” з Кули.

После спомнутих на Шветочним концерту нєшка на вечар наступа специялни госц Фестивалу – Поддуклянски уметнїцки народни ансамбл (ПУНА) ПУЛС з Прешова, зоз Словацкей.

У просторе за розвагу у дворе Школи, после програми Шветочного концерту, на Естрадним госцох будзе забавяц познати Тамбурови оркестер „Равница” зоз Суботици, а розвагу з музику Здруженє младих „Пакт Рутенорум” там орґанизує и на недзелю.