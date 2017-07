Ревиялне „Пупче”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийна манифестация дзецох на „Червеней ружи”, уж 49. „Червене пупче”, вчера пополадню отримана у веселей атмосфери на отвореней сцени у дворе рускокерестурскей Школи „Петро Кузмяк”.

Пре мали число нових шпиванкох за дзеци хтори сцигли на конкурс „Ружи”, того року нє було змагательней часци за найкрасшу нову композицию, алє виведзени вецей шпиванки зоз скорейших „Червених пупчох”.

Манифестация отворена з традицийну шпиванку „Нашо швето”, а закончена з „Тисяч радосцами”, хтори одшпивал Хор „Шкорванчки” Дому култури Руски Керестур, под руководительством дириґентки Лидиї Пашо.

На початку наступели и наймладши – Музична ґрупа з керестурскей оводи, и симпатично одшпивали „Чижику, чижику” и „Любиме вас дзеци швета”, а пририхтала их Таня Фейди.

На сцени ше зменьовали шпиванки и танци, та одгуковали писнї „Ровнїно моя широка”, котру шпивали дзивчата з Вербасу Кристина Будински и Аґота Ковач, потим „Плїва хмарка”, у виводзеню дуету Катарини Кулич и Наташи Тамаш з Коцура, а Даница Плавшич и Борис Жирош з Керестура наступели зоз шпиванку „Мой дїдо”.

Валентина Салаґ наступела з композицию „Любов у души”, а Мария Горняк з „Тайну”, обидва з Дюрдьова, док з писню „Коцки”, у виводзеню Елеонори Дудаш и Єлени Шомодї, здогаднуте на богату композиторску творчосц и доприношенє „Пупчу” пред роком упокоєного Юлияна Рамача Чаму, цо єдна з його композицийох. Фиона Грубеня и Сара Надрлянски з Нового Саду одшпивали тиж Чамову композицию „Лєто дїда”.

З по єдним, лєбо вецей танцами, тоту часц своєй роботи на „Пупчу” представели дзецински ансамбли з наших дружтвох – з КПД „Карпати” Вербас, Дому култури Руски Керестур, КУД „Яким Ґовля” з Миклошевцох, з Горватскей, КУД „Жатва” з Коцура, КУД „Петро Кузмяк” з Нового Орахова и КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова.

Числену публику през програму водзели Ема Живкович и Ребека Семан, конферансу написала Ивана Дудаш, а руководитель манифестациї бул Михайло Зазуляк.

Вецей фотоґрафиї мож видзиц у ґалериї з „Червеней ружи" на правим боку нашого сайту.