Вистава наївних малюнкох на „Червеней ружи”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У голу Спортскей гали, як перша манифестация тогорочного 56. Фестивалу култури „Червена ружа” вчера, 30. юния пополадню отворена вистава малюнкох з познатей Ґалериї наївней уметносци у Ковачици.

Вистава орґанизована як резултат сотруднїцтва у проєкту „Карпатски паралели” Завод за културу войводянских Руснацох, з потримовку Фондациї за отворене дружтво. Проєкт „Карпатски паралели” обдумани як интеркултурални диялоґ младих з рускей, румунскей, словацкей и сербскей заєднїци, школох, менторох и локалних самоуправох, а реализовани є у Руским Керестуре, Вершцу, Ковачици и Србобрану.

– Тота госцуюца словацка вистава наїви лєм єден спомедзи позитивних ефектох проєкту „Карпатски паралели”. Интеркултуралносц найвекше богатство Войводини, медзитим ситуация указує на потребу диялоґох, а „Карпатски паралели” го иницирую, стимулую и розвиваю – гварела няа отвераню вистави о.д. директора Заводу за културу войводянских Руснацох Ана Мария Ранкович.

Ранковичову, котра отворела виставу, привитал о.д. директора Дому култури Руски Керестур Йоаким Рац Мими, и Заводу уручел подзекованє за доприношенє богатому змисту тогорочней „Червеней Ружи”.

Виставу орґанизую Орґанизацийни одбор „Червеней ружи”, Ґалерия наївней уметносци з Ковачици и Завод за културу войводянских Руснацох.

