Богати „Одгуки ровнїни”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На ревиялним наступу руских ансамблох на прешлого року обновеней манифестациї Фестивалу рускей култури „Червена ружа” – „Одгуки ровнїни”, того року наступели учашнїки аж з єденац наших местох, односно културно-уметнїцких дружтвох зоз шеснац точками.

„Одгуки ровнїни” на тогорочним Фестивалє отримани вчера вечар, 30. юния, на отвореней сцени у дворе Школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, после змаганя шпивачох-аматерох за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас.

Пред числену публику, зоз своїма вибранима точками того року ше представели скоро шицки нашо КУД хтори пестую музичну творчосц у Сербиї, як и з Горватскей, та зоз шпиванками, односно шпивацкима ґрупами наступели Руске КУД „Др Гавриїл Костельник” з Кули, КУД „Жатва” з Коцура, Здруженя гражданох „Русини” зоз Сримскей Митровици, КУД „Петро Кузмяк” з Нового Орахова, КПД „Иван Котляревски” з Бикичу, КУД „Дюра Киш” зоз Шиду, КПД „Карпати” з Вербасу, КУД „Яким Ґовля” з Миклошевцох и Дом култури Руски Керестур.

З танцами на „Одгукох” участвовали фолклорни ансамбли „КУД „Жатва” з Коцура, КУД „Петро Кузмяк” з Орахова, КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова (з двома танцами), Руского културного центру з Нового Саду и Дому култури Руски Керестур.

Конферансу на цалей манифестациї – под час змаганя за найкрасши глас и наступу насших ансамблох – водзели Любица Фечо и Андрей Орос, а руководительки програми були Ґабриєла Саянкович и Мая Зазуляк, котра и авторка конферанси.

На початку програми окреме привитани предсидатель Националного совиту Руснацох Славко Рац, народна посланїца Олена Папуґа, представителє Националного совиту Руснацох и його одборох, руководителє и представителє шицких наших установох и институцийох, церкви, Месней заєднїци Руски Керестур, делеґация Руснацох з Горватскей, як и госци „Ружи” и Керестура – делеґациї з Перечину з України и зоз Земплинскей Теплици зоз Словацкей.

Програму провадзели и вецей делеґати Штернастого Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох и Шветового форуму русинскей младежи, хтори вчера вечар з Осиєку, з Горватскей, дзе ше отримує Конґрес, пришли на „Червену ружу” и тиж су окреме привитани.

Вецей фотоґрафиї мож видзиц у ґалериї з „Червеней ружи” на правим боку нашого сайту.