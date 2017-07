Александра Русковски и Марко Буила побиднїки змаганя за найкрасши глас

РУСКИ КЕРЕСТУР – У змаганю младих шпивачох-аматерох за традицийни награди „Червеней ружи” – кошарку червених ружох, дзивоцку ладу и чобoьов – того року победзели Александра Русковски з Руского Керестура и Марко Буила з Коцура. Александра кошарку червених ружох и дзивоцку ладу освоєла зоз шпиванку „Най живот идзе”, а Марко чобольов зоз шпиванку „Мацерова мушкатла”.

Змаганє за найкрасши глас на 56. Фестивалє рускей култури „Червена ружа” отримане вчера, 30. юния, того року у рамикох манифестациї Фестивалу „Одгуки ровнїни” на отвореней сцени у дворе Школи „Петро Кузмяк”.

Попри спомнутих побиднїкох, змагали ше Кристина Горняк з Дюрдьова, зоз шпиванку „Мацеров благослов”; Лидия Горняк з Дюрдьова, зоз шпиванку „Цо то любов”; Себастиян Надь з Керестура зоз шпиванку „Чарни очка поце спац”; Саня Ґайдош з Коцура, з композицию „Миклошевска любов”; Єлена Горняк з Дюрдьова, з композицию „Пред нашима дзверми”; Владимир Горняк з Дюрьова, зоз шпиванку „Дюрдьове мой” и Арсениє Вуйович з Дюрдьова, зоз шпиванку „Моя писня”.

