Затримац младих новинарох

Управни одбор Явней медийней установи Радио-телевизиї Войводини пондзелок, 19. юния, меновал одвичательних редакторох редакцийох радия и телевизиї на язикох националних меншинох. За редакторку Редакциї на руским язику на Трецей програми радия менована Татяна Беук-Латяк, на словацким язику Мартин Пребудїла, а за редактора на українским язику Василь Дацешен.

За редактора Редакциї на мадярским язику на Другей програми телевизиї меновани Арон Сакач, на румунским язику Дєордєта Секошан, на ромским язику Петар Николич, на українским язику Мария Виславски, а за редактора на бунєвским язику Наташа Стантич.

Як наведзене, шицки редакторе меновани на предкладанє ґенералного директора РТВ после оконченей потребней процедури, а у складзе зоз Статутом РТВ и достатих позитивних думаньох од националних совитох националних меншинох. Меновани редакторе на функцию урядово ступаю 1. юлия.

Татяна Беук-Латяк од септембра 2016. року була о. д. редактора Редакциї на руским язику на Трецей програми радия. Як гвари, намира єй предлужиц подмладзованє редакциї хторе розпочала предходна редакторка Златица Няради.

– Дзекуюци тому же зме нагоду давали младим сотруднїком, нєшка редакция ма з квалитетним и фаховим кадром пополнєни шицки роботни места кельо нам шлїдза по систематизациї медийней хижи. Часц младих новинарох занята на одредзени час, а наздаваме ше же їх статус годно злєпшац. Медзитим, пред руску редакцию драстична змена ґенерацийох, понеже часц колеґох о рок-два почнє одходзиц до пензиї. Проблем же покля ше тоти роботни места нє ошлєбодза, нє можеме анґажовац нових сотруднїкох хторих треба обучиц за тоту специфичну роботу, же би могли войсц до програми. Єдина можлївосц же би млади затераз були волонтере. Гоч нє лєгко пристац робиц без надополнєня, на щесце маме волонтерох – студентох, и мушим повесц же медзи нїма єст наисце квалитетних и талантованих хторих треба зачувац. Прето ше будзем трудзиц обезпечиц цо лєпшу атмосферу, же би дзечнє приходзели до Редакциї, же би могли научиц роботу и хасновито препровадзиц час покля ше ситуация нє пременї – толкує Татяна Беук-Латяк.

Кед слово о радио програми по руски, од 3. юлия почина лєтня шема. Редакторка гвари же ше през лєто у поради з редакцию одлучи чи на єшень буду емитовани исти авторски емисиї, чи будзе ошвиженя у програмней шеми.