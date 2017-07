Два децениї сладкей роботи

Kед ше врацел з войска, Ґоран нє мал роботу, та надумал войсц до швета пчоларства. Теди мал даскельо кошнїци, а нєшка 140. Окрем меду продукує и други продукти, и нє поносує ше, а як гвари, и держава остатнї роки препознала пчоларство як конар хтори би могол буц розвитши, та ше пчоларом помага.

Велїм добре позната присловка же кед дакому идзе одрук у роботи або у живоце, гваря – „шекера му спадла до меду”. А як сцигнуц по мед и кельо треба робиц и укладац до тей роботи добре зна млади пчолар Ґоран Юрек зоз Шиду, родом з Бикичу.

Ґоран уж роками заняти у фабрики олєю „Виктория оил” у Шидзе, а попри роботи уж вецей як два децениї ше стара о пчолох и кошнїцох.

Наш собешеднїк приповедку почина од 1996. року, кед ше врацел з войска и кед ище нє мал стаємну роботу. Нє сцел же би му час лєм так преходзел, и ришел же ше почнє занїмац зоз пчолами.

ТО РОБОТА ЗА СЦЕЛИХ И ВИТИРВАЛИХ

– Кед сом пришол з войска, роботи нє було, а же бим нє шедзел, одлучел сом тримац пчоли. Перше сом набавел лєм даскельо кошнїци, а после трох-штирох рокох сом уж мал 30. Оцец ми наисце вельо помогнул же бим их справел, бо сом знал же найлєпше кед шицко цо потребне сам справим. Остарал сом ше же бим мал и прикоч за змесценє и транспорт пчолох, а до конца сом набавел и комби. Цо сом баржей уходзел до швета пчоларства, тоту роботу сом озбильнєйше похопйовал. У медзичаше сом достал роботу у олєярнї у Шидзе, алє сом пчоли нательо полюбел же сом их нє зохабел – приповеда Ґоран як ше одлучел за тоту „сладку роботу”.

До нашого собешеднїка нє було лєгко дойсц, прето же у олєярнї роби у трох зменох, а вец вше одходзи ґу пчолом. Шицко то нє дармо, Ґоран нєшка медзи найпознатшима пчоларами на шидским подручу, та и ширше. Член є Здруженя пчоларох хторе ма коло 50 членох, и вше бешедує же пчоларство нє може буц гоби, и же у тей роботи нє шицко мед и млєко. Памета и чежки роки пре рижни, як гвари, обєктивни, алє и субєктивни причини.

ПЧОЛАРЕ ЄДНИ ДРУГИМ ПОМАГАЮ

– Єдного року кошнїци залапела хорота „вароа”, а другого „ноземоза”, та ми страдали коло 80 одсто пчоли. То була велька утрата, алє сом нє одустал, чловек муши крачац далєй… У таких хвилькох солидарносц колеґох пчоларох барз значна, та и мнє велї уступели дружтва, и помогли же бим ознова станул на власни ноги. Єст случаї и крадзи кошнїцох зоз пчолами, кед ше тиж на солидарноц нє забува – гвари Юрек, а ми розгварку предлужуєме у Батровцох, дзе коло рики Босут змесцени його 140 кошнїци.

– Пчоли тримам и у Бикичу и у Ямени – толкує наш собешеднїк, та и тото же перша паша то од олєйовей цвиклочки, потим баґрени и такволаного баґренцу, вец на шор приходзи лїпа у Бикичу, потим слунечнїк и на концу мед будзе з пашох по лєсох коло Моровичу. У розгварки Ґоран надпомина же дакеди пчоларом основни продукт бул лєм мед, а нєшка ше продукує и полен, млєч и прополис, а предава и пчолово дружтва (рої), и матици. Кед ше мед випродукує, треба го дакому и предац, а то по Ґоранових словох, нє вше лєгко. Вон предава по пияцох у Новим Садзе, у Зомборе и у Шидзе.

ПОШТРЕДНЇКОХ БИ ДАЯК ЗАОБИСЦ

Остатнї роки одкупйоваче од пчоларох одкупую мед, єдно количество ше вивожи до Швайцарскей, алє ше пчоларе уж длугши час закладаю за тото же би ше при вивозу обкеровало одкупйовачох як поштреднїкох.

Же пчоларство ма перспективу склада ше и Ґоран хтори гвари же остатнї пейц роки и держава препознава значносц пчоларства так же дава субвенциї – 720 динари по кошнїци, а понука и вигодни кредити за потребни прибор, з тим же ше половку уложених средствох муши врациц. Медзитим, анї тоти мири нє вше достаточни, бо, як Юрек наглашує, пчоли и пчоларство треба насампредз любиц, а нє обчековац же ше нараз згарнє вельки пенєж.

На подручу шидскей општини одлични условия за пчоларство пре богату пашу, блїзко фрушкогорски лєси, а тиж и овоцнїки и поля. Алє пре сучасну п родукцию у польопривреди, пчоли вше у опасносци пре третированє рошлїнох и овоци зоз гербицидами, окреме кед овоц квитнє. Медзи познатима пчоларами у тим краю и Михайло Капушински зоз Бикичу и Дюра Саламон зоз Шиду, так же ше Ґоран мал од кого учиц и дознац шицко найважнєйше у спомнутей роботи. Шидски пчоларе орґанизовани до здруженя у хторим вецей як 50 пчоларох.

– Анї єдна робота нє лєгка, та так анї тота зоз пчолами. Вона може буц шанса младим людзом хтори нє маю роботу же би рушели по истей драги як и я, алє на першим месце тоту роботу треба любиц. Вец чежко же ше од нєй дахто годзен одорвец – заключує на концу Ґоран Юрек.

НЄ МАЛ БРИҐИ

Гоч жима хтора за нами останє у паметаню як єдна зоз найжимнєйших (температура ше спущовала и на минус 20 ступнї), Юрек гвари же нє мал утрати медзи дружтвами.

– Пририхтованя за жиму починаю ище вєшенї кед треба добре шицко порихтац. Сподню часц лади, дзе и матица, ше нє руша, а пред пашу ше дружтва змоцнюю и достава ше векша вихаснованосц паши и продукция меду. Добре сом шицко порихтал, и нє можем ше поносовац, нє мал сом утрати – гвари Ґоран.