Наша сотруднїца – Ана Римар

Ана Римар зоз Петроварадину ище од штреднєй школи сотрудзує зоз часописом МАК, бо уж теди у нїм обявйовала свойо перши тексти. Кед виберала цо будзе студирац, нє могла ше одлучиц чи то будзе журналистика, чи руски язик. На концу вибрала руски язик, та ше уписала на Оддзелєнє за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе, дзе закончела основни, а вец и мастер студиї. По закончених мастер студийох, такой ше уписала на докторски студиї язика и литератури (модул: литература) на Филозофским факултету у Новим Садзе. Тераз є на другим року докторских студийох, а под час тих студийох є стипендистка Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою, а, тиж так, уключена є до настави на Оддзелєню за русинистику, дзе трима вежби з предметох на хторих ше виучує руску литературу и теорию литератури.

На штвартим року основних студийох була стипендистка Фонду за млади таланти „Доситея”. Филозофски факултет єй додзелєл Награду за найлєпшого студента у 2014. року, на тим факултету.

Вецей як рок, як гонорарни сотруднїк, робела як лекторка у НВУ „Руске слово”, а там, тиж так, єден рок ушорйовала рубрику за младих − „Мозаїк”.

У МАК-у уж треци рок ма стаємну рубрику „Так и нїяк иншак”, у хторей ше намага младим на єдноставни способ потолковац як би требало правилно бешедовац и писац по руски. „Иснпирацию” за рубрику найчастейше находзи на Фейсбуку.

Завод за културу войводянских Руснацох, у рамикох Конкурса Едиция иновациї „Владимир Ґарянски”, прешлого року видал Анову мастер роботу з назву „Уплїв українских писательох на Михайла Ковача”.

Ана одмалючка люби музику, а од штреднєй школи шпива у Хору „Гармония” у Новим Садзе, дзе уж даскельо роки наступа и як солистка (сопран). Достала и награду за найкрасши глас на „Червеней ружи”, а поряднє наступа и на „Ружовей заградки”. Уж пияти рок школує свой глас. Перше свой глас розвивала зоз двома професорками у Новим Садзе, а од септембра 2016. року шпиванє учи у Школи шпиваня „Гласови Наде” у Беоґрадзе, дзе є преглашена за найлєпшого школяра, та є тераз стипендистка тей школи.