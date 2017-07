Икона шлєбоди

Народзена сом после того як мой дїдо Андри медзи першима на Ступу принєсол нови радио. По оцових словох, нїґда у живоце швидше нє крачал на салаш, и нїґда го вецей нє видзел такого щешлївого. Баба го здалєка випатрала и лапала ше за главу. Днями нє бешедовали.

Велї роки познєйше спознавам яку улогу одбавел радио, єден з найзначнєйших иконох того часу. Радио емисиї давали громаду информациї, окреме зоз швета музики хтора теди, велїм пременєла аж и сам живот.

Шейдзешатих рокох рокенрол сцигол до варошох у тедишнєй Югославиї, а швидко доходзел и до тих цо були на валалє. Млади мали свой мотив войсц до швета рокенролу, даєдни же би доказали свой талант, други же би на себе прицагли повагу, треци сцели виражиц свой бунт… Шицким була основа – шлєбода, краса у шлєбодним виразу, у тим цо сцели повесц и поручиц, а хтора була иншака яку ю спознали од своїх родичох, заглобених до нє барз прицагуюцей каждодньовосци. Спомнути протаґонисти зоз свою енерґию нє меняли лєм музику, алє и литературу, филм, дизайн, з єдним словом – меняли дружтвени розвой.

И попри тим же ше на рокенрол, окреме на валалє, патрело як на цошка цо нє досц озбильне, поп и рок култура у сущносци меняли дух єдного часу, варошу, валалу и медзи Руснацами. И нашо млади людзе були полни з идеями хтори окруженє часто нє могло зрозумиц. Було и гевтих других.

Нєшка младшим ґенерацийом чежко же мож потолковац яке було возбудзенє мойого дїда кед налапал италиянски канцони, шлаґери, або кед з другого боку даєден млади, власати рокер дошол до першей ґитари и цалу ноц преберал по струнох. О тим шицким будземе писац од того числа РС, у фельтону – „Як (нє) скапал рокенрол”.

Єст вельо кнїжки о историї перших дньох домашнього рока, алє нєт вельо написи о атмосфери, о возбудзеню хторе музичаре дожили, запаметали на „свиркох” по наших местох. Попробуєме и тото дотхнуц.

Будземе писац хто були тоти млади людзе цо у бендох грали, цо любели, од кого учели, цо слухали, дзе наступали… Намагаме ше же би то бул єден коктел здогадованьох, фактох, щесца, ирониї и моцних емоцийох – праве ошвиженє нашим читачом, поготов на тей велькей горучави.