„Ружа” символ и перша асоцияция на Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Шветочни концерт „На штред широкей ровнїни” на 56. Фестивалє рускей култури „Червена ружа” всоботу, 1. юлия, вєдно отворели предсидатель Националного совиту Руснацох Славко Рац, предсидатель Скупштини општини Кула Велибор Милоїчич и заменїк Покраїнского секретара за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами др Небойша Кузманович, як представителє институцийох хтори главни орґанизаторе и финансиєре нашого найвекшого и найстаршого фестивалу.

Предсидатель Националного совиту Руснацох Славко Рац на отвераню 56. Фестивалу гварел же Червена ружа нєшка „у найлєпших рокох”, кед уж вельо витворене, а ище вельо пред ню. Як гварел, нє раз ше прешвечел же велїм людзом з других заєднїцох и з державних институцийох „Червена ружа” перша асоцияция на Руснацох, цо значи же на орґанизаторох ище векша одвичательносц отримац витворени уметнїцки уровень „Ружи”.

Рац присутних здогаднул и на пред роком упокоєного Юлияна Рамача Чаму, котри, як гварел, на своїх плєцох винєсол скоро половку прешлих „Ружох”, а нєшка видно яке вельке було його доприношенє и яка за нїм остала велька пражнїна у рускей култури.

Предсидатель Скупштини општини Кула Велибор Милоїчич у привитним слове потолковал же мултиетнїчносц и добри медзинационални одношеня у кулскей општини припознати и прилапени як єй найвекше богатство, о чим гутори и факт же локална самоуправа уж вецей роки ґенерални покровитель „Червеней ружи”. Вон апеловал и на покраїнски и на републични власци же би и вони на подобни способ потримали „Ружу”, за хтору гварел же є нє лєм нашо, алє и националне богатство.

Заменїк покраїнского секретара за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами др Небойша Кузманович Руснацом и Фестивалу пренєсол поздрави предсидателя Покраїнскей влади Иґора Мировича и наявел же уж превжати одредзени крочаї же би „Червена ружа” потвердзела свой статус и вредносц и на покраїнским уровню. По його словох, будзе направена лїстина културних манифестацийох у Покраїни, же би ше по ясних критериюмох видвоєло тоти цо маю традицию, квалитет и значенє. Кузманович тиж гварел же то нє будзе єдноставна робота и будзе шмела одлука, алє треба направиц розлику, як гварел, „медзи тим цо добре и тим цо менєй добре”, а „Ружа” по шицким у тей першей катеґориї.

Попри спомнутих, на Шветочним концерту окреме привитани и народна посланїца Олена Папуґа, помоцнїк покраїнского секретара за привреду и туризем мр Серґей Тамаш, члени Националного совиту Руснацох, його одборох и роботних целох, чолни особи руских институцийох и медийох, представителє церкви и Месней заєднїци Руски Керестур.

Тиж привитани и заменїца амбасадора України у Сербиї Євґения Филипенко, представителє националних совитох других меншинских заєднїцох, делеґациї зоз Перечину и Земплинскей Теплици, з хторима Руски Керестур ма подписани спорозуменя о сотруднїцтве, делеґати зоз Штернастого шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох и Осмого Шветового форуму русинскей младежи, котри того вечара з Осиєку, дзе отримовани Конґрес, пришли на „Червену ружу”, представителє орґанох Општини Кула, привреднїки, як и числени Керестурци и госци з других руских местох.

Пейдзешат шести Фестивал рускей култури у Руским Керестуре на отвореней сцени у дворе Школи „Петро Кузмяк” отримани 30. юния и 1. юлия зоз штирома своїма поряднима и трома провадзацима манифестациями, а з финансийну потримовку Општини Кула, Месней заєднїци Руски Керестур, Заводу за културу войводянских Руснацох, ресорних секретариятох Покраїнскей влади – за културу и за национални меншини-национални заєднїци, Министерства култури и информованя, Националного совиту Руснацох, Школи „Петро Кузмяк”, як и явних и привредних орґанизацийох, найвецей з Керестура.