Шветочни концерт на високим уметнїцким уровню

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зєднїцке виводзенє державней гимни „Боже правде” и шветочней шпиванки Руснацох у Сербиї „Браца Русини” двох наших хорох – Дому култури Руски Керестур и Катедралней церкви св. о. Миколая и Хору „Гармония” з Нового Саду”, старших патрачох здогадло на дакедишнї главни програми на „Червеней ружи” – „Естради братства”, кед на нїх, тиж на початку, наступали по вецей нашо здружени хори, як то того року було на Шветочним концерту „На штред широкей ровнїни”, всоботу, 1. юлия, на 56. Фестивалє рускей култури. Масовносц и квалитет спомнутих хорох указали же то бул добри поцаг орґанизатора, а з тим заєднїцким хором и Вельким народним оркестром Дому култури, хтори го провадзел, дириґовал мр Мирко Преґун.

Пред значним числом публики, на отвореней сцени у дворе Школи „Петро Кузмяк”, на скоро тригодзиновей програми (з кратшу павзу), як представителє Руснацох з вибранима квалитетнима точками спомнути хори наступели и поєдинєчно – „Гармония”, хторей на програми повинчована тогорочна 10-рочнїца роботи, з двома композициями – „Шпиваночки мойо” (солисти були Ана Римар и Яким Гаргаї) и „Била я весела”, под дириґенством Весни Кесич Крсманович, а на гармоники Хор провадзел Владимир Сивч.

Спомнути домашнї Мишани хор ше представел з трома шпиванками акапела – „Така наша панї млода”, Идзе дижджик, идзе” и „Одхиль-лє, мила, облачок”, под дириґенством Лидия Пашо, а Виводзацки танєчни ансамбл Дому култури Руски Керестур з двома танцами – „Карички, чапаши и чардаши”, хореоґрафа Сашу Палєнкаша и „Ей, найкрасши венок кед у нїм барвенок”, хореоґрафа Йоакима Раца Мимия, а под фаховим руководительством Сашу Палєнкаша.

Приємне нєсподзиванє за публику бул барз добри наступ танєчно-шпивацкого ансамблу КУД „Сербия” зоз сушедней Кули, хтори перши раз участвовали на „Червеней ружи”, и то зоз Сербскима танцами з Гнїланох (з Косова и Метохиї) и з Танцами з Босилеґраду (з тромедї Сербиї, Македониї и Болгарскей). Хореоґраф и уметнїцки руководитель танєчного ансамблу Жарко Пейович.

На концу тогорочного Шветочного концерту, хтори бул на високим квалитативним уровню, як прикраска и лакотка ушлїдзел 45-минутови наступ специялного госца Фестивалу – Поддуклянского уметнїцкого народного ансамблу (ПУНА) ПУЛС з Прешова, зоз Словацкей.

Понеже госци з Прешова до Руского Керестура допутовали скоро пред самим початком Концерту, пре пририхтованє власней и окремней технїки ушлїдзела кратша павза на два заводи, но публика сцерпезлїво чекала и нє побановала, так же з одушевийом привитала русински, русински гуцулски и українски танци и шпиванки, хтори члени ПУНИ одлично виведли. На аплаузох ансамбл публики подзековал з виводзеньом остатнього танцу на бис, а пригодни дарунки ПУЛС-у уручел предсидатель Орґанизацийного одбору Фестивали рускей култури „Червена ружа” Желько Ковач.

Руководителє Шветоґного концерту були Йоаким Рац и Михайло Зазуляк, котри написал и конферансу, а програму водзели Любица Фечо и Андрей Орос.

После Шветочного, у просторе за розвагу у дворе Школи, дзе були и вецей шатри, на Естрадним концерту числених госцох забавял Тамбурови оркестер „Равница” зоз Суботици, а розвагу з музику на тим месце през днї Фестивалу орґанизовало Здруженє младих „Пакт Рутенорум”.

Вецей фотоґрафиї у окремней ґалериї з „Червеней ружи” на правим боку нашого сайту.