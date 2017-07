Интересантни и богати змисти на Керестурским сайме

РУСКИ КЕРЕСТУР – Под час Фестивалу рускей култури „Червена ружа”, Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох и Здруженє женох „Байка” з Руского Керестура всоботу, 1. юлия, орґанизовали седму привредно-туристичну манифестацию Керестурски саям, того року у дворе Майсторского дому.

На Сайме, хтори у присустве предсидательки „Байки” Славици Катона отворел предсидатель Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох Владимир Емейди, представени стари ремесла, продукти ремеселнїкох и поднїмательох з Керестура и других местох. Так, спомедзи 28 викладательох, кажде нашол дацо интересантне за поопатрац, лєбо и купиц.

Представени стари ремесла колєсар, коваль, тканє керпарох и гасурох, як и правенє глїнянєй судзини, у чим ше могли опробовац и заинтересовани присутни на Сайме.

Тиж представени вишивки, гекланя, витражни роботи на склу, рисовани склєнки, малюнки на платну и паперу и ґравури на каменю. Попри тим, могло купиц и олєї з рижних рошлїнох, домашнї вина, кашасти соки, заградкарски продукти, продукти з млїну, столарски продукти, мотики и алат за роботу у заградкарстве, алє и виданя НВУ „Руске слово”.

На Сайме за шицких учашнїкох позната керестурска кухарка Мария Малацкова уварела сладку капусту у котлє, а по полудзенку орґанизоване змаганє (з тайним гласаньом) за найлєпши традицийни колач керестурских ґаздиньох. Победзели череґи Мариї Пристойко, друге место освоєли „брескинї” Любици Няради, а треце преплєтанїк з маком Мариї Макаї.

Вецей фотоґрафиї у окремней ґалериї з „Червеней ружи” на правим боку нашого сайту.