Награди школяром и промоция двох числох зборнїку „Студия рутеника”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Под час Керестурского сайму, всоботу, 1. юлия, у Майсторским доме Дружтво за руски язик, литературу и културу додзелєло припознаня найлєпшим школяром руского язику з Руского Керестура и представело два числа свойого зборнїку „Студия рутеника” – 19. и 21.

Припознанє „Славка Сабадош” достали школяре Основней школи „Петро Кузмяк” Ана Мария Малацко и Ґлориян Штранґар зоз штвартей и Соня Балїцки и Теодора Новакович з осмей класи. Исте припознанє достал и Давид Шанта з Руского Керестура, школяр штреднєй школи у Новим Садзе, а школярка закончуюцей класи оддзелєня Ґимназиї на руским язику керестурскей Школи Андрея Сивч достала припознанє „Янко Олеяр”.

Представяюци 19. число спомнутого зборнїку, предсидатель Скупштини Дружтва др Юлиян Рамач гварел же у нїм обявена дипломска робота студенткинї Оддзелєня за русинстику Наташи Фа Холошняї, одбранєна 1994. року, и понеже є о колєсарским ремеслу, робота вибрана за презентацию на Керестурским сайме. У нєй описани и илустровани способ роботи, а дата и терминолоґия старих виразох хаснованих у колєсарскей роботи, хтори нєшка слабо познати, визначел др Рамач.

У чишлє 21. зборнїку Дружтва обявени тексти и ноти 230 жридлових шпиванкох, так же то єден зоз значних проєктох Дружтва, гварела Ирина Папуґа, секретар Дружтва. Медзи шпиванками и уж позабувани, а о тим зборнїку бешедовали и професорки музики – його рецензентка Лидия Пашо и Ирина Олеяр, котра активно участвовала у пририхтованю шпиванкох за обявйованє.

Шейсц шпиванки зоз зборнїку на промоциї одшпивала Женска жридлова ґрупа Дому култури Руски Керестур, хтору на гармоники провадзел Мирон Сивч, а за тоту нагоду их пририхтала Ирина Олеяр, док рецитатор Мирослав Малацко пречитал тексти двох писньох зоз Зборнїку.

На початку програми присутних привитал предсидатель керестурского Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох Владимир Емейди, як и предсидатель керестурскей Секциї Дружтва за руски язик, литературу и културу Владимир Дудаш.

