Перши госци з України, други домашнї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох нашого найвекшого швета култури, 56. Фестивалу „Червена ружа”, всоботу, 1. юлия, у Спортскех гали и у физкултурней сали Школи „Петро Кузмяк” отримани Медзинародни турнир у одбойки Спортских бавискох „Яша Баков”.

Участвовали шейсц екипи – Обойкашски клуб (ОК) „Перечин” з Перечину (Україна), Координациї Руснацох Републики Горватскей з Петровцох, КПД „Карпати” з Вербасу, КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова, Руского културного центру (РКЦ) Нови Сад и рускокерестурски „Трамонте”.

Бавело ше у двох ґрупох, и у першей найлєпши резултати витворели екипи ОК „Перечин” и КПД „Карпати” зоз Вербасу, а у другей домашнї „Трамонте” и РКЦ Нови Сад, так же за перше, односно друге место бавели Керестурци и госци з українского Перечину, а за треце/штварте место КПД „Карпати” и РКЦ Нови Сад.

Перше место на Медзинародним турнире у одбойки освоєл ОК „Перечин”, друге керестурски „Трамонте”, треце КПД „Карпати” з Вербасу, а штверте место екипа РКЦ Нови Сад.

Пията була екипа дюрдьовского КУД „Тарас Шевченко”, а шеста екипа Координациї Руснацох Републики Горватскей.

Екипа з Перечину и прешлого року була найлєпша на тим турнире, хтори орґанизовани у сотруднїцтве з Месну заєднїцу Руски Керестур, Орґанизацийним одбором Фестивалу рускей култури „Червена ружа”, як и Школу „Петро Кузмяк” у чиїх просторийох отримана часц змаганьох и прегшени побиднїки.