Подписане Спорозуменє о партнерстве двох Керестурох

РУСКИ КЕРЕСТУР – После дотерашнього интензивниого и барз доброго сотруднїцтва на вецей польох медзи Руским Керестуром и Земплинску Теплицу зоз Словацкей, дакедишнїм Керестуром, од соботи, 1. юлия, воно и службено вирификоване з подписаованьом Спорозуменя о партнерстве медзи Руским Керестуром и Земплинску Теплицу.

У присустве членох Совиту Месней заєднїци (МЗ) и делеґациї зоз Земплинскей Теплици, Спорозуменє всоботу у МЗ шветочно подписали предсидатель Совиту МЗ Руски Керестур Владимир Олеяр и старостка Земплинскей Теплици Йозефина Угальова.

Спорозуменє о партнерстве ше одноши на шицких файти и форми сотруднїцтва медзи двома местами, як и на сотруднїцтво у можлївих заєднїцких проєктох од локалного уровню по конкурованє до фондох Европскей униї.

З тей нагоди старостка Угальова Рускокерестурцох уж тераз поволала на шветочносц з нагоди 755-рочнїци Земплинскей Теплици, хтора будзе нарок, а як и прешлого року, векша делеґация Теплици и того року була на Фестивалє рускей култури „Червена ружа” у Руским Керестуре.

Як поведзене, подписованє того спорозуменя ище скорей потримане на орґанох обидвох местох, а подобне спорозуменє Руски Керестур ма и з городом Перечин у Закарпатскей обласци України.