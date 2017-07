Отримани духовни вежби за жени-вирнїци

ШИД – Вчера, 1. юлия, у Шидзе закончени Духовни вежби за жени-вирнїци, хтори у орґанизациї парохиї Преображеня Господнього тирвали од пиятку, 30. юния у спомнутей церкви и у Лєтнєй владическей резиденциї.

Петнац жени зоз Шиду и три з Руского Керестура слухали викладаня з обласци духовней науки, церковного шпиву и вєдно ше модлєли зоз шестрами Служебнїцами з Руского Керестура, котри викладали о спомнутих темох – шестру Цецилию и шестру Марию. У змистох духовних вежбох активно участовал домашнї парох о. Михайло Режак, котри служел служби Божо.

После пиятковей Служби Божей о. Режак пошвецел икону пошвецену Покрову Пресвятей Богородици, хтору намальовала Мария Йозанов, народзена Канюх з Нового Саду, а икону подаровала Мелания Милошевичова зоз Шиду, зоз свою фамелию.

Пошвецена икона од тераз будзе прикрашовац нукашньосц Лєтнєй владическей резиденциї, у хторей 70 роки пребували шестри Василиянки, котри зоз Шиду пошли 2002. року, и мали свою каплїчку за молитви пошвецену Покрову Пресвятей Богородици.

О. Режак оценєл Духовни вежби як барз удатни и виражел наздаванє же нарок ознова буду отримани.