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Отримани духовни вежби за жени-вирнїци

автор влдї 3. юлий 2017
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ШИД – Вчера, 1. юлия, у Шидзе закончени Духовни вежби за жени-вирнїци, хтори у орґанизациї парохиї Преображеня Господнього тирвали од пиятку, 30. юния у спомнутей церкви и у Лєтнєй владическей резиденциї.

Петнац жени зоз Шиду и три з Руского Керестура слухали викладаня з обласци духовней науки, церковного шпиву и вєдно ше модлєли зоз шестрами Служебнїцами з Руского Керестура, котри викладали о спомнутих темох – шестру Цецилию и шестру Марию. У змистох духовних вежбох активно участовал домашнї парох о. Михайло Режак, котри служел служби Божо.

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После пиятковей Служби Божей о. Режак пошвецел икону пошвецену Покрову Пресвятей Богородици, хтору намальовала Мария Йозанов, народзена Канюх з Нового Саду, а икону подаровала Мелания Милошевичова зоз Шиду, зоз свою фамелию.

Пошвецена икона од тераз будзе прикрашовац нукашньосц Лєтнєй владическей резиденциї, у хторей 70 роки пребували шестри Василиянки, котри зоз Шиду пошли 2002. року, и мали свою каплїчку за молитви пошвецену Покрову Пресвятей Богородици.

О. Режак оценєл Духовни вежби як барз удатни и виражел наздаванє же нарок ознова буду отримани.

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