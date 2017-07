„Ружа“ симбол и прва асоцијација на Русине

РУСКИ КРСТУР – Свечани концерт „Насред широке равнице“ на 56. Фестивалу русинске културе „Црвена ружа“ у суботу, 1. јула, заједно су отворили председник Националног савета Русина Славко Рац, председник Скупштине општине Кула Велибор Милојичић и заменик Покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама др Небојша Кузмановић, као и представници институција који су главни организатори и финансијери овог највећег и најстаријег русинског фестивала.

Председник Националног савета Русина Славко Рац је на отварању 56. Фестивала рекао да се више пута уверио да је многим људима из других заједница и државних институција „Црвена ружа“ прва асоцијација на Русине, што подразумева још већу одговорност да се одржи остварени ументички ниво „Руже“.

Председник Скупштине општине Кула Велибор Милојичић поздравио је присутне и рекао да су мултиетичност и добри међуљудски односи у кулској општини признати и прихваћени као њено највеће богатство, о чему говори и чињеница да је локална самоуправа већ више година генерални покровитељ „Црвене руже“. Он је апеловао и на покрајинске и на републичке власти да и они на сличан начин подрже „Ружу“, за коју је рекао да није само наше, већ национално богатство.

Заменик покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама др Небојша Кузмановић Русинима и фестивалу пренео је поздраве председника Покрајинске владе Игора Мировића и најавио да ће предузети одређене кораке како би „Црвена ружа“ потврдила свој статус и вредност и на покрајинском нивоу. По његовим речима, биће направљена листа културних манифестација у Покрајини, да би се по јасним критеријумима издвојило оне који имају традицију, квалитет и значај, а да „Ружа“, по свему судећи, спада у ту категорију.

Осим поменутих на Свечаном концерту су посебно поздрављени и народна посланица Олена Папуга, помоћник покрајинског секретара за привреду и туризам мр Сергеј Тамаш, чланови НС Русина, његових одбора и радних тела, челни људи русинских институција и медија, представници цркве и Месне заједнице Руски Крстур. Такође и заменица амбасадора Украјине у Србији Јевгенија Филипенко, делегације из Перечина и Земплинске Теплице са којима Крстур има потписане споразуме о сарадњи.

Педесет шести Фестивал русинске културе у Руском Крстуру у дворишту Школе „Петро Кизмјак“ почео је у петак, 30. јуна, отварањем изложбе ликовних радова из Галерије наивне уметности из Ковачице, а истог дана одржане су још две манифестације – дечија „Црвени пупољак“ и „Одјеци равнице“ у чијем програму је Александра Русковски из Руског Крстура победила за најлепши женски глас, а Марко Буила из Куцуре за најлепши мушки глас. У наставку програма наступило је једанаест русинских културно-уметничких друштава.

У суботу, 1. јула, у Занатском дому одржан је Крстурски сајам на ком су представљени стари занати, као и производи многих предузетника, док је у Спортској хали и у школској фискултурној сали одржан Међународни турнир у одбојци на ком су победили гости из Перечина, из Украјине.

У вечерњим часовима, у дворишту Школе, одржан је Свечани концерт на ком је гостовао Поддукљански уметнички народни ансамбл (ПУНА) из Прешова, из Словачке. Пре њих наступили су Мешовити хор Дома културе Руски Крстур и Катедралне цркве св. о. Николе из Крстура, Хор „Хармонија“ из Новог Сада, Извођачки фолклорни ансамбл крстурског Дома културе, а посебној атмосфери допринео је и фолклорно-музички ансамбл КУД „Србија“ из Куле.

На крају програма приређено је дружење уз Тамбурашки оркестар „Равница“ из Суботице.

Фестивал је одржан уз финансијску подршку Општине Кула, Месне заједнице Руски Крстур, Завода за културу војвођанских Русина, ресорних секретаријата Покрајинске владе – за културу и за националне мањине-националне заједнице, Министарства културе и информисања, Националног савета Русина, Школе „Петро Кузмјак”, као и јавних и привредних организација, највише из Крстура.

Фотографије са целог овогодишњег Фестивала налазе се овде.