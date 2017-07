У Керестуре Ноцни турнир у малим фодбалє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 2. юлия, у Руским Керестуре почал популарни Ноцни турнир у малим фодбалє, хтори на терену у Старей школи орґанизує домашнє Спортске дружтво „Русин”.

У катеґориї младших пионирох приявени 5 екипи – два з Керестура, два з Коцура и єдна з Пиньвиц, а у катеґориї старших пионирох штири екипи – два з Керестура и по єдна з Коцура и Пиньвиц.

Найвецей, аж дзешец екипи, приявени у конкуренциї сениорох, дзе пейц з Керестура, два з Вербасу и по єдна з Кули, Крущичу и Каравукова.

У катеґориї ветеранох ше змагаю 5 екипи – три з Керестура и по єдна з Коцура и Червинки.

Младши пионире, старши пионире и ветеранє бавя по принципу кажде з каждим, а сениоре перше подзелєни до двох ґрупох (на випадованє), а потим буду бавиц кажде з каждим.

Єден вечар ше бави штири змаганя – два комбиновано з ґрупох пионирох и ветеранох и два змаганя сениорских екипох.

Уходнїца за змаганя на Ноцним турнире кошта 50, односно 30 динари за младших патрачох. Кажда предата уходнїца участвує и у томболи, хтору обезбечую спонзоре, а остатнї, финални вечар плановани коло 20. юлия, у зависносци од хвилї.