Почал Саям младежского туризму

НОВИ САД – Вчера, 3. юлия, у Новим Садзе почал Шести Реґионални саям младежского туризму Youth Fair, а тирва и нєшка, два днї пред Музичним фестивалом Еґзит.

На Площи шлєбоди ше на малих штандох представели представителє найатрактивнєйших дестинацийох на Балкану, понеже циль Сайму же би ше праве Балкан представело як атрактивну дестинацию за младих.

Манифестацийна часц вчера почала на 18 годзин на штандох на Площи шлєбоди, музичну часц на 21 годзин започал Камерни оркестер 2021, а у Католїцкей порти одбавена театрална представа „Хлописка”

Нешка, 4. юлия, дополадня будзе тематска конференция, од 18 г. будзе отримана манифестацийна часц на штандох и на бини знова буду наступац рижни музични состави, а у Католїцкей порти будзе „Art Eko маркет” и промоция школох танцу.