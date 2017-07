Штверо Керестурци закончели основну школу за одроснути особи

КУЛА – У ОШ „Петефи бриґада” у Кули школяром Функционалного образованя одроснутих („Друга шанса”) уручене уж 97. свидоцтво о законченей основней школи.

Того року були уписани 13 одроснути школяре у трецим з трох циклусу (1. циклус за тих котрих закончую од 1. по 4. класу, 2. циклус пияту и шесту класу, а 3. циклус седму и осму класу). Медзи школярами були и штверо Керестурцих, котри, по словох андраґоґа у Школи Снежани Радоєвич, окреме успишно закончели основну школу и барз ше совисно одношели ґу роботи.

Уж почал и упис до шицких трох циклусох за нових школярох-одроснутих, а заинтересованих єст и з Руского Керестура. Настава почнє штредком октобра, будзе закончена початком априла, а за путнїкох орґанизовани и превоз до Кули.

Заинтересовани, котри муша мац найменєй 15 роки, най ше приявя до Школи „Петефи бриґада”, на телефон 723-944.

Наставу ше отримує по прилагодзеней програми, а одроснути школяре можу здобуц два дипломи – диплому о законченей основней школи и диплому о фаховей приготовки за одредзени занїманя.

Школяре котри ище нє наполнєли 17 роки можу поряднє уписац штредню школу, а старши позарядово и безплатно.