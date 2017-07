Огньогасци дежураю под час жатви

РУСКИ КЕРЕСТУР – Члени рускокерестурского Добродзечного огньогасного дружтва (ДОД) и того року маю каждодньово 12-годзинова под час жатви и на дежурстваох од 9 до 21 годзин ше зменюю по двоме, єден шофер и огньогашец.

Як то и у других локалних самоуправох, пре зменшаня ризику од огня у жатви, у складзе зоз Законом о защити од огня, предсидатель Општини Кула Перица Видеканїч ище пред жатву принєсол забрану палєня сцернянки у хотаре.

Пред тогорочну жатву керестурске ДОД превентивно препатрело механїзацию хтора участвує у жатви, та Огньогасна комисия у обисцох препатрела 20 комбайни, 53 трактори и векше число апаратох за гашенє огня. Препатрунок комбайну коштал 1 500 динари, трактору 500, а огньогасного апарату типу С2 1 300 динари.