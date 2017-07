Жито досц добре плаци

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурским хотаре векша часц парцелох под житом уж витлачена, а кед потрима добра хвиля, жатва жита будзе закончена концом того тижня.

У Руски Керестуре жито мож придац на штирох одкупних местох, односно до подприємствох „Аґрохома”, „Юарбис”, „НС аґроп-инґ” и „Житобачки”. Шицки понукаю исту аконтну цену од 16 динари, з можлївосцу познєйшого доплацаня, а лєм у „НС аґро-инґ” дата и можлївосц вибору – за виплацанє конєчней дньовей цени, без можлївосци доплацаня, хтора вчера була 16,5 динари.

Перши урожаї нагадовали менши род, медзитим, як жатва чече так и урожаї векши – на початку минимални були коло 25 метери по гольту (векшином то було хоре, лєбо вимарзнуте жито, та слабо зишло), а познєйши досцигли и рекордни 59 метери по гольту. Штреднї урожай коло 43 метери по гольту.

Гектолитерска вредносц и далєй коло 80 ґр, а влага розлична – после дижджу була коло 15, а тераз є знова 12 до 13 одсто.

За чуванє жита на лаґеру у Керестуре ше опредзелює мале число продуковательох, гоч лаґерованє жита бвезплатне и познєйше го предац по берзанскей цени, без ПДВ.