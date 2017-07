ОСИЄК (ГОРВАТСКА) – На штернастим Шветови конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох (ШК РРЛ), хтори од 29. юния по 1. юлий отримани у Осиєку, у Горватскей, прилапени нови статут ШК, а одлучене и же заєднїцки Дзень Русинох швета будзе 23. марец – як здогадованє на датум кеди у Медзилаборцох, у Словацкей, почал Перши ШК РРЛ, дознава Рутенпрес од делеґата на Конґресу и знова вибраного члена Шветовей ради (ШР) ШК Дюру Папуґу, предсидателя Рускей матки Сербиї.

Як гварел Папуґа, тот датум ШК пошлє и до Зєдинєних нацийох, же би го верификовали як Дзень Русинох швета.

И зоз Штернастого ШК РРЛ Влади и Верховней ради України будзе послата вимога же би Україна припознала Русинох як националну меншину, зоз шицкима правами по Европскей грамоти, чий є подписнїк, а информация о тей вимоги будзе послата и до Совиту Европи и до Европского парламенту.

Єдно зоз заключеньох ШК у Осиєку и же ше до парламенту (Сейму) Польскей пошлє вимога же би Акцию „Висла” преглашел за нєлеґитимну, осудзел ю, а вигнатим Русином/Лемком же би ше врацело маєток.

Тиж так, до Универзитетского центру у Ужгородзе, у Закарпатскей обласци України, будзе послата вимога же би основал Катедру (Инстит) за русински язик, хтори би прероснул до Оддзелєня за русинистику, як то функционує и у других державох дзе жию РРЛ, з можлївосцу снованя Катедри уж од того академского рока.

Як за Рутенпрес гварел Папуґа, на Конґресу за тераз нє принєшена Одлука о гералдицким знаку ШК РРЛ, алє то будзе познєйше, после дополнююцих консултованьох компетентних гералдичарох.

Штернасти ШК РРЛ у Горватскей отримани перши раз у цалосци, понеже 2007. року часц Конґресу отримана у Петровцох, кеди ШК отримовани у Руским Керестуре, у Сербиї, а на отвераню, у мено домашнього Дружтва Руснацох у Републики Горватскей „Руснак”, шицких присутних привитал його предсидатель и подпредсидатель ШР Мийо Шайтош.

Як висланїк предсидательки Републики Горватскей (РГ) и Горватского собору, на отвераню бешедовал осиєцко-бараньски жупан Иван Анушич, а привитни слова висловели и доначанїк и началнїк Општини Боґдановци Ярослав Медєши и Мирко Барун, член Совиту за национални меншини РГ Звонко Костелник, Представителька Руснацох Осиєцко-бараньскей жупаниї Агнета Балатинац, Ядранка Ґолубич у мено Вуковарско-сримскей жупаниї и народна посланїца у Скупштини Сербиї Олена Папуґа з Руского Керестура.

На схадзкох другого дня Конґресу присуствовали и заступнїк 12 националних меншинох у Горватскей, медзи нїма и Руснацох у Горватским собору Велько Кайтази и началнїк Општини Стари Янковци Драґан Сударевич.

Под час Конґресу и ШФРМ 29. юния вечар орґанизовани вистави бабкох у русинским/руским народним облєчиве и наших свадзебних ручнїкох, як и малюнкох русинского маляра з Мадярскей Антуна Ковача и малюнкох з Подобовей колониї КУД Руснацох Осиєк.

Тиж отримани и Литературно-музични вечар творительох зоз жемох-учашнїцох ШК, а всоботу, 1. юлия, у сали ДК „Бранко Михалєвич” була Културна програма „Кед голубица лєцела”, на хторей, попри госцох зоз жемох членїцох ШК и Шветового форуму русинскей младежи, участвовали и дружтва Руснацох з Говатскей – Дружтво „Руснак” з Петровцох, КУД Руснацох Осиєк, КУД „Осиф Костелник” з Вуковару и КУД „Яким Ґовля” з Миклошевцох.