Штефан Лявинец и далєй предсидатель Шветовей ради РРЛ

ОСИЄК (ГОРВАТСКА) – У Осиєку, у Горватскей, од 29. юния по 1. юлий отримани Штернасти Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох (ШК РРЛ) и Осми Шветови форум русинскей младежи (ШФРМ). На ШК участвовали 78 з можлївих 90 делеґатох з орґанизацийох зоз жемох членїцох Конґресу – з Польскей, Словацкей, Ческей, України, Румуниї, Мадярскей, Сербиї, Сиверней Америки и Канади и з Горватскей, як и 43-ойо делеґати (з можлївих 45) ШФРМ.

Домашнї сходом було Дружтво Руснацох „Руснак”, як член Конґресу з Горватскей, а у сотруднїцтве з локалнима самоуправами и найвисшима державнима орґанами, понеже су отримани под високим покровительством предсидательки Републики Горватскей Колинди Ґрабар-Китарович, предсидателя Горватского собору и Министерства науки и образованя Републики Горватскей.

ШК и ШФРМ отримани у просторийох Польопривредного факултету, роботна часц була 30. юния и 1. юлия, и после виношеня звитох о роботи Шветовей ради ШК и орґанизацийох-членїцох на першим, на другим пленарним зашеданю, всоботу, вибрана и нова Шветова рада (ШР) РРЛ, предсидателє конґресних комисийох, а на Форуме младежи Рада ШФРМ.

До ШР вибрани векшином члени котри були и у прешлим зволаню, медзи двома конґресами – Штефан Лявинец з Мадярскей, Микола Бобинец з України, Мартин Караш зоз Словацкей, Андрей Копча з Польскей, Дюра Папуґа зоз Сербиї, Джон Риґети за ЗАД и Канаду, Ґеорґий Фирцак з Румуниї, Янко Чопик з Ческей, Мийо Шайтош з Горватскей и предсидателька ШФРМ Светлана Мурешин (Румуния).

На тим конґресу предсидателя ШР перши раз виберали делеґати ШК, а нє члени Ради медзи собу, и спомедзи трох кандидатох, з векшину гласох за предсидателя знова вибрани Штефан Лявинец з Мадярскей. За подпредсидательох Ради вибрани Мартин Караш и Мийо Шайтош, за секретара ШР Андрей Копча, а секретара Шветового конґресу, цо нова функция, вибрани Владимир Противняк зоз Словацкей.

До дзевецчленовей Ради ШФРМ зоз Сербиї вибрани Борис Фейди, з Горватскей Иван Лїкар, котри вибрани и за подпредсидателя, а за предсидательку ознова вибрана Светлана (Петрецки) Мурешин з Румуниї.

За предсидательку Комисиї за просвиту ШК РРЛ вибрана Наталия Гнатко з Горватскей, котрей на Конґресу уручена и Награда ШР „Василь Турок Гетеш”, за предсидательку Комисиї за културу Саня Тиркайло зоз Сербиї (Шид), за предсидателя Комисиї за историю Владо Булко зоз Сербиї (Кула), за предсидателя Комисиї за информованє и видавательну дїялносц Петер Медвидь зоз Словацкей и за предсидателя Комисиї за туристични розвой и проєкти Владимир Противняк зоз Словацкей.

Попри дотераз спомнутих, як делеґати на 14. ШК РРЛ у Осиєку спред Рускей матки (РМ) Сербиї участвовали Юлиян Лазор и Славко Пап з Руского Керестура, Ксения Медєши, Аранка Медєши и Моника Гарди з Коцура, Наташа Макаї Мудрох з Нового Саду и Владимир Джуня зоз Шиду, як представителє месних, Городского и Реґионалного одбору Матки.

На ШФРМ, попри Фейдия, спред Форуму младих РМ як делеґати участвовали Любомир Медєши з Коцура, Себастиян Няради з Керестура и Давор Сабо з Нового Саду, а як госци РМ на зашеданьох у Осиєку були Владо Няради и др Деян Загорянски з Вербасу, Юлиян Неваляни з Коцура и Борис Надь зоз Шиду.