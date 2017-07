Концерт ПУНИ у Новим Садзе

НОВИ САД – После участвованя на тогорочней „Червеней ружи” у Руским Керестуре, Поддуклянски уметнїцки народни ансамбл (ПУНА) ПУЛС з Прешова, зоз Словацкей, цаловечарши концерт внєдзелю, 2. юлия, отримал у Новим Садзе, у Театру младих.

Концерт отворел предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Желько Ковач, а спед городскей управи и городоначалнїка Нового Саду госцох привитал його помоцнїк Александар Петрович, котри у своєй бешеди визначел же госци зоз Словацкей пришли як мили госци, а одходза дому як приятелє.

ПУНА ше новосадскей публики представела з русинскима и українскима танцами и шпиванками у прекрасним народним облєчиве и у швидким ритме, з балетскима крочаями и интересантнима хореоґрафиями, у чим новосадска публика уживала и наградзовала госцох з аплаузами, та танцовали и на бис, а на концу програми ансамбл и публика вєдно одшпивали Многолїтствиє.

Госцованє ПУЛС-у на „Червеней ружи” и у Новим Садзе витворене дзекуюци подписаному Спорозуменю о медзисобним сотруднїцтве медзи АП Войводину и Прешовским самоуправним крайом у Словацкей, а концерту у Новим Садзе отримани дзекуюци потримовки Покраїнского секретарияту за културу, информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Покраїнскей влади, Городу Нови Сад, Заводу за културу войводянских Руснацох, Националного совиту Руснацох, Фестивалу рускей култури „Червена ружа” и Театру младих.