До оддзелєня Ґимназиї по руски 15 школяре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 3. юлия, обявени конєчни лїстини розпоредзених школярох до штреднїх школох и напрямох, и до Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, до одзелєня Ґимназиї з руским наставним язиком розпоредзени аж петнацецеро школяре – 14 з Керестура и єдна школярка з Коцура. До оддзелєня Ґимназиї на сербским наставним язику и до напряму Туристични технїчар, тиж по сербски, розпоредзени по трицецеро школяре, цо и максимални квоти за упис до тих оддзелєньох першей класи у керестурскей штреднєй школи.

По календаре Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою, перши уписни круг до штреднїх школох, та и до керестурскей „Петро Кузмяк”, будзе нєшка, 4. и ютре, 5. юлия, а 7. юлия упис у другим кругу.

Дотерашнї искуства гуторя же будзе барз мало таких котри одустаню од упису, а кед же би ше даєдно место ошлєбодзело, воно будзе полнєте у другим уписним кругу.