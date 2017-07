У Крстуру Ноћни турнир у малом фудбалу

РУСКИ КРСТУР – У недељу, 2. јула, у Руском Крстуру почео је популарни Ноћни турнир у малом фудбалу, који на терену у Старој школи организује домаће Спортско друштво „Русин“.

У категорији млађих пионира пријављено је 5 екипа – две из Крстура, две из Куцуре и једна из Пивница, а у категорији старијих пионира четири екипе – две из Крстура и по једна из Куцуре и Пивница.

Највише, чак десет екипа, пријављено је у конкуренцији сениора, пет из Крстура, две из Врбаса и по једна из Куле, Крушчића и Каравукова.

У категорији ветерана такмиче се пет екипа – три из Крстура и по једна из Куцуре и Црвенке.

Млађи пионири, старији пионири и ветерани играју по принципу свако са сваким, а сениори су подељени у две групе (на испадање), а затим ће играти свако са сваким.

Сваки дан се играју по четири утакмице – две комбиновано из група пионира и ветерана и два такмичења сениорских екипа.

Улазница за Ноћни турнир кошта 50, односно 30 за млађе гледаоце. Свака продата улазница учествује у томболи, коју обезбеђују спонзори, а последње, финално вече, планирано је за 20. јул, у зависности од временских прилика.