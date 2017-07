У одељење Гимназије на русинском 15 ученика

РУСКИ КРСТУР – Јуче, 3. јула, објављене су коначне листе распоређених ученика у средње школе и смерове, и у Основну и средњу школу са домом ученика „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру, у одељење Гимназије на русинском наставном језику распоређено је чак 15 ученика – 14 из Крстура и једна ученица из Куцуре. У одељење Гимназије на српском наставном језику и на смер Туристички техничар, такође на српском, распоређено је по тридесет ученика, што су и максималне квоте за упис у та одељења првог разреда у крстурској средњој школи.

По календару Министарства просвете, науке и технолошког развоја, први уписни круг у средње школе, па и у крстурску „Петро Кузмјак“, биће данас и сутра, а 7. јула биће други уписни круг.

Досадашња искуства говоре да ће бити мало ученика који ће одустати од уписа.