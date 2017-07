Ище нєшка приявйованє за „Златни котлїк”

ЖАБЕЛЬ – Того викенду, 8. юлия, на Єґрички у Жаблю будзе 10. Манифестация „Златни котлїк”, хтору орґанизує Здруженє спортских риболовцох „Младосц Єґричка”. За варенє рибового паприґашу у котлїку ше мож приявиц ище нєшка, на тел. 064/268-67-92, лєбо рибочуваром на Єґрички.

Екипа може мац трох членох и трох госцох, за змаганє ма принєсц рибу, опрему за варенє и ґаз за под котел, а достанє стол, лавочки и змагательне место. Котизация 2 000 динари.

Змаганє почина на 12 годзин, тирва до 14 годзин, а буду наградзени три найлєпши паприґаши. До вчера за змаганє були приявени двацец екипи, а места ище єст за два.